banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
115333
ALTIN
158.864
DOLAR
3.7863
STERLİN
5.1232
EURO
4.5429
İSKELE, YENİ YILA HAZIR
İSKELE, YENİ YILA HAZIR
Özgürgün: Onlar batırır biz kurtarırız...
Özgürgün: Onlar batırır biz kurtarırız...
“Sesimizi duyurmasını biliriz”
Sınır Dışı Edilecek
Sınır Dışı Edilecek
banner256

GIDA ANALİZLERİ… 3 ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI BULUNDU

GIDA ANALİZLERİ… 3 ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI BULUNDU

29 Aralık 2017 Cuma 16:23
GIDA ANALİZLERİ… 3 ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI BULUNDU
banner238

 Tarım Dairesi tarafından 22-28 Aralık arasında yerli ve ithal ürünlerden alınan numunelerin üçünde limit üstü kalıntı tespit edildi.

Tarım Dairesi’nden verilen bilgiye göre, ithal ürünlerden alınan 35 numunenin ikisinde, yerli ürünlerden alınan 16 numunenin de birinde limit üstü kalıntı tespit edildi.

İthal ürünlerden elma çeşitleri, pul biber, arpa (yemlik), yeşil cin biber, çeri domates, armut çeşitleri, kuru incir, kaki, Antep içi, soya fasulyesi küspesi ve cennet hurması; yerli ise domates, marul, kereviz, enginar (ihraç), limon (ihraç), pazı ve salatalık ürünlerinden alınan numuneler Avrupa Birliğine kullanılan pestisit limitleri çizelgesine göre değerlendirildi.

Geçen hafta yapılan analizlerde limit üstü çıkan Yeşilırmak da Figen Karafistan'a ait sarma üreticinin isteği üzerine ikinci analize gerek duyulmadan imha edildi. Bu hafta yapılan analizde limit üstü çıkan Çatalköy’de Ahmet Kayım'a ait pazının hasadı ise bir sonraki analize kadar durduruldu.

İthal ürünlerden ise SVS Tic. Ltd’e ait Trabzon hurması ve Nuri Ersoy'a ait elma (golden) yapılan analizde limit üstü çıkmasından dolayı menşeine iade edildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HALKIN PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BÖLGE ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
HALKIN PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BÖLGE ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
ÖZGÜRGÜN: “GENÇLER ARASINDA İŞ DÜNYASINA YÖN VEREN BİRÇOK BAŞARILI İSİM VAR”
ÖZGÜRGÜN: “GENÇLER ARASINDA İŞ DÜNYASINA YÖN VEREN BİRÇOK BAŞARILI İSİM VAR”
UBP MARAŞ’TA MİTİNG DÜZENLEDİ
UBP MARAŞ’TA MİTİNG DÜZENLEDİ

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim