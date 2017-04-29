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29 Nisan 2017 Cumartesi 13:11

Gibetsu “Baştan Çıkarma” Oyununu Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali’nde Sahneledi

Gibetsu 'Baştan Çıkarma” Oyununu Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali'nde Sahneledi
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Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu (GİBETSU), “Baştan Çıkarma” oyununu, Konya Devlet Tiyatrosu’nun düzenlediği  “10. Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali”nde sahneledi.

Girne Belediyesi basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’den Konya, İstanbul, Sivas, İzmir ve Van Devlet Tiyatrosu ile Kazakistan, Bulgaristan, Kosova ve Gagavuzyeri’nden (Moldova) tiyatroların performans sergilediği festivalde KKTC’yi GİBETSU temsil etti.

Festivalde Konya Devlet Tiyatrosu tarafından oyunun Yönetmeni Derman Atik’e plaket takdim edildi.

Yönetmen Derman Atik, festivallerin birleştirici ve kaynaştırıcı rolü bulunduğunu belirterek, bu kapsamda dünya tiyatrolarına büyük katkılar sağladığını söyledi.

Konya Devlet Tiyatrosu sanatçıları ve teknik ekibine teşekkür eden Atik, bir başka organizasyonda yeniden buluşmayı diledi.

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