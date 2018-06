Giad‘ın Yeni Başkanı Uğur Ergün...

GİAD‘IN 21.OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

BAŞKANLIĞA UĞUR ERGÜN SEÇİLDİ

ULUÇAY: “HİÇ BİR ZAMAN KENDİNİZİ KÜÇÜMSEMEYELİM”



Genç İşadamları Derneği’nin (GİAD) 21.Olağan Genel Kurulu, dün akşam Kıbrıs Türk Ticaret Odası Konferans salonunda yapıldı. Başkanlığa Uğur Ergün seçildi.

Genel Kurula dernek üyelerinin yanısıra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de katıldı.

Cumhuriyet Meclis’inden yapılan açıklamaya göre, saygı duruşu ile başlayan Genel Kurulda daha sonra divan oluşturuldu ve Derneğin eski Başkanlarından Engin Arı Başkanlığında oluşturulan divan ile Genel Kurul başladı. Ardından faaliyet ve mali raporlar okunarak onaylandı.

Derneğin görevi devreden Başkanı Cemal Gülercan yaptığı konuşmada, 20.dönemde çok çalışıp mücadele verdiklerini ifade ederek, çalışma arzusu ile ortaya koydukları hedefler doğrultusunda birçok projeye imza attıklarını söyledi.

Gülercan, GİAD’ın ülkenin en aktif ve saygı duyulan sivil toplum örgütlerinden biri olduğuna işaret ederek, her zaman uzlaşıdan yana olduklarını ve çatışma kültüründen uzak bir yapı oluşturmaya çalıştıklarını vurguladı.

Görev süresindebir çok yurtdışı temasları olduğunu ifade eden Gülercan, özellikle girişimcilik ile ilgili bir çok çalışmada yer aldıklarını ve ülkeyi ileri seviyelere taşımak için çalışmalar başlattıklarını belirtti.

Gülercan, tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederken, yeni yönetime de başarılar diledi ve her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

ÇELER: “EMPATİ KURMAK ZORUNDAYIZ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de konuşmasında, özel sektörde sendikalaşmayı savunduğu için zaman zaman eleştirildiğini bildiğini ifade ederek, bu konuda bir diyalog eksikliği görüldüğünü ve bu eksikliğin ülkeyi her zaman yanlış bir noktaya taşıdığını kaydetti.

Çeler, bir noktada empati kurmayı başarmak zorunda olduklarını dile getirerek, sadece emekçiyi değil aynı zamanda işvereni ve iş insanını da korumanın görevi olduğunu belirtti.

Tanınmamış olmanın uluslararası bir sorun olmasına karşın, bu engeli aşan bir çok iş insanı olduğunu da anımsatan Çeler, hükümet olarak genç iş insanlarına sağlayabilecekleri destekler olduğunu ifade etti.

Bakan Çeler, teşvik destek fonundan iş insanlarının önünü açma adına seçim propaganda dönemi sonrası projeleri açıklayacaklarını, ancak açıklamadan önce iş insanları ile birlikte kararlar vereceklerini söyledi.



ULUÇAY: “GİAD, GENÇ İŞ İNSANLARI İÇİN BİR OKULDUR”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ise konuşmasında, eski bir GİAD üyesi olduğunu anımsatarak, Genel Kurulun Divan Başkanlığını yürüten Engin Arı ile birlikte eski dönemde yaptıkları çalışmaları anlattı.

GİAD’ın bir okul olduğunu vurgulayan Uluçay, genç olup da iş insanı olmanın çok zor olduğunu, ancak derneğin bu konuda önemli bir rehber olduğunu söyledi.



GİAD’ın yol göstericiliğinin, iş insanlarını ve dolayısıyla ülkeyi daha ileriye taşıdığını ifade eden Uluçay, bu nedenle GİAD’ınmisyonunun çok anlamlı olduğunu kaydetti.Uluçay, kendilerinin iş dünyası ve özellikle GİAD çatısı altında edindikleri tecrübeleri siyasete de yansıttıklarını belirtti.Son dönemde 4 partinin katılımıyla kurulan Koalisyon hükümetinin ülke için bir şans olduğunu düşündüğünü ifade eden Uluçay, çok daha geniş bir yelpazeye hitap eden hükümetin yanı sıra, Mecliste 6 partinin bulunmasının da büyük bir zenginlik olduğunu vurguladı.GİAD’ın gerek ülke ekonomisi gerek ise iş dünyasının gelişmesine yapacağı önemli katkılar olacağına işaret eden Uluçay, “Ürettiğimiz ürünlerin dış pazarlara taşınabilmesi, pazarlama imkanlarının geliştirilebilmesi, üretilen hizmetlerin artması için yapılacak çalışmaların GİAD her zaman takipçisi ve destekçisi olacağına eminiz” dedi.Uluçay konuşmasını şöyle tamamladı:“Hiç bir zaman kendimizi küçümsemeyelim. GİAD ülkemizin geleceğinde katkısını her zaman ortaya koymuştur. Derneğin yöneticilerinin yapacağı çalışmaların da ekonomik çalışmalara ışık tutacağına inanıyorum.”Uluçay, derneğin gelişmesi ve büyümesine katkı koyanlara teşekkür ederek, yeni seçilecek yönetime başarılar diledi.Yapılan konuşmaların ardından Başkanlık seçimi yapıldı ve tek liste olarak seçime giren Uğur Ergün oybirliği ile GİAD’ın yeni Başkanı seçildi.ERGÜN: “ADALET,CESARET VE BASİRET ERDEMİYLE YOL ALACAĞIZ”Göreve seçilen yeni GİAD Başkanı Uğur Ergün de konuşmasında, ülkede yaşanan döviz dalgalanmasına dikkati çekerek, buna rakamlarla örnekler verdi.Kayıt dışı ekonominin maksimum çabalarla minimize edilmesi gerektiğini söyleyen Ergün, kayıt dışı çalışanların da kayıt altına alınmasının haksız rekabet ortamını iyileştireceğini vurguladı.Ülke ekonomisinin büyük ölçüde turizm ile şekillendiğine vurgu yapan Uğur Ergün, sektörün daha ileri noktalara taşınması adına sadece devlete değil herkese büyük görevler düştüğüne dikkati çekti.Görev süresi boyunca üyelerin eğitimine büyük önem vereceklerini vurgulayan Ergün, devam eden sosyal sorumluluk projelerine yenilerini de katarak ihtiyacı olan kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapacaklarını söyledi.Ergün, “adalet, cesaret ve basiret” erdemleriyle yeni dönemde yol alacaklarına işaret ederek üyelere teşekkür etti.YÖNETİM KURULUYapılan konuşmaların ardından derneğin yönetim kurulu seçildi. Buna göre Uğur Ergün Başkanlığındaki dernekte Yönetim Kurulunda: Müsteyde Onbaşı, Yağış Akpınar, Çimen Güneşel, Muhit İnce, Zerrin Akıncı, İzzet Köroğlu, Ahmet Sefer ve Cemal Gülercan görev aldı.