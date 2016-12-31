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31 Aralık 2016 Cumartesi 11:40

GİAD’DAN TC BAŞBAKANI YILDIRIM’A ZİYARET

GİAD'DAN TC BAŞBAKANI YILDIRIM'A ZİYARET
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Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği (GİAD), yönetim kurulu ve üyelerinden oluşan bir heyet Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) çatısı altında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sn. Binali Yıldırım’ın davetlisi olarak 29 Aralık 2016 tarihinde Çankaya Köşkünde düzenlenen ziyarete katıldı. TÜGİK Başkanı Sn. Erkan Güral'ın ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sn. Binali Yıldırım’ın konuşmalarının ardından ziyaret basına kapalı oturumla devam etti. Çok sayıda derneğin katılımıyla oluşan ziyaret sonrası Kuzey Kıbrıs GİAD ekibi Türkiye’de faaliyet gösteren iş insanlarıyla Kuzey Kıbrıs'a yatırım yapılması ve ekonomimiz ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Ekip ziyaret ve temasların tamamlanmasının ardından 30 Aralık 2016 tarihinde adaya döndü.


 
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