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GİAD’dan LTB’ye Eleştiri

Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği (GİAD) Başkanı Ceyhun Tunalı, Lefkoşa Türk Belediyesi’nde (LTB) yaşanan sorunlara değinerek, belediyenin düze çıkarılması için, halka ve esnafa daha fazla mali yük bindirilmesi yerine, giderlerin minimize edilmesi ve projeler üretilmesi beklentisinde olduklarını belirtti.

GİAD’dan LTB’ye Eleştiri

Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği (GİAD) Başkanı Ceyhun Tunalı, Lefkoşa Türk Belediyesi’nde (LTB) yaşanan sorunlara değinerek, belediyenin düze çıkarılması için, halka ve esnafa daha fazla mali yük bindirilmesi yerine, giderlerin minimize edilmesi ve projeler üretilmesi beklentisinde olduklarını belirtti.

14 Ocak 2016 Perşembe 15:35
GİAD’dan LTB’ye Eleştiri
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TUNALI: “HALKA VE ESNAFA DAHA FAZLA MALİ YÜK BİNDİRİLMESİ YERİNE, PROJELER ÜRETİLMESİ BEKLENTİSİNDEYİZ”

 Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği (GİAD) Başkanı Ceyhun Tunalı, Lefkoşa Türk Belediyesi’nde (LTB) yaşanan sorunlara değinerek, belediyenin düze çıkarılması için, halka ve esnafa daha fazla mali yük bindirilmesi yerine, giderlerin minimize edilmesi ve projeler üretilmesi beklentisinde olduklarını belirtti.

Tunalı, yazılı açıklamasında, “Lefkoşa Türk Belediyesi, yıllardan beri süre gelen içsel sorunlara çözüm aramak yerine, kurumu ileriki dönemlerde daha da içinden çıkılmaz mali sorunlara itecek kararlar almaktadır” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle devam etti:
“Bütçe giderlerinden tasarruf edilmediği taktirde rakamların ortada olduğu bilinen bir gerçek iken, geçmiş dönemdeki gelir performansına bakılarak 2016 yılı bütçesindeki gider kalemlerini karşılamak yeterli olmayacaktır. Çok basit bir hesapla 2015 yılı bütçe rakamı 81,3 milyon TL iken 2016 yılı için onaylanan bütçe rakamı 110 milyon TL’ye çıkartılmıştır. Aradaki 28,7 milyon TL tutarındaki fark ile her Lefkoşalı’nın yaş fark etmeksizin 2016 Ocak itibari ile borcu 338 TL artmıştır”

Çalışanların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımları için belediye yönetiminin tasarrufa gidecek bir projesinin olup olmadığının sorgulanması gerektiğini kaydeden Tunalı, “Eğer yönetimin tasarruf ile ilgili bir projesi yoksa düşüncelerinde Lefkoşa sınırları içerisinde yaşayan her bir vatandaşa ve esnafa yapılacak yeni uygulamalarla bu giderlerin karşılanması düşüncesi olup olmadığının da yanıtını vermelidirler” ifadesini kullandı. 

Ülkedeki ekonomik durumdan dolayı zaten zor günlerden geçen esnafın üzerine 2016 yılı bütçesini karşılayabilmek adına yeni yüklerin eklenmesi ihtimalinin esnafın “korkulu rüyası haline geldiğini” belirten Tunalı, şunları kaydetti:

“Bu ülkenin ve Lefkoşa’nın hepimizin olduğunun unutulmaması gerektiğini hatırlatmak ister, böyle bir ekonomik süreçten geçerken LTB’nin düze çıkarılması için halka ve esnafa daha fazla mali yük bindirmek yerine Lefkoşa Türk Belediyesi’nin giderlerini minimize etmek için projeler üretmesini beklemekteyiz. Temennimiz ülkenin tüm kurum ve kuruluşlarından aynı özveriyi göstermeleri ve  Lefkoşa Türk Belediyesi’nin bir başkent belediyesi olarak kendisine yakışır şekilde genç beyinlerle daha doğru ve kalıcı projeler üretmesidir”

Anahtar Kelimeler:
GİAD’dan LTB’ye Eleştiri
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