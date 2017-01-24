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24 Ocak 2017 Salı 08:49

GİAD’dan Destek

GİAD'dan Destek
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 Serbest çalışan hekimler birliğine 2. İş konusunda GİAD’dan destek

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu ve beraberindeki heyet Cemal Gülercan Başkanlığındaki Genç İşadamları Derneğine (GİAD) bir ziyaret gerçekleştirmişlerdir.

Ziyarette serbest çalışan hekimlerin sıkıntıları ve kamuda çalışıp 2. İş yapan kamu çalışanları ile alakalı bilgi paylaşımı yapıldı, Giad Başkanı Gülercan kamu sektöründeki verimsizliğin her geçen gün arttığını ve bu durumun ülke ekonomisine olumsuz yansıdığını ve denetimsizlikten dolayı oluşan verimsiz ortamın ivedilikle iyileştirilmesi gerektiği inancında olduğunu belirtti. Gülercan Bu bağlamda özellikle kamuda ikinci iş yapan kamu çalışanlarının tespit edilip gerekli cezai müeyyidelerin uygulanmasını ve Kamuda ikinci iş yapan memurların tespit edilmesi konusunda yeterli denetlemeyi gerçekleştirmeyen hükümeti de göreve çağırdı. Gülercan bu konuda çok ciddi adımlar atılması gerektiğini, kamuda ikinci is yapılmasının sadece kamu sektöründe verimsizliğe yol açmakla kalmayıp, ülke ekonomisi için de büyük bir sorun teşkil etmekte olduğunu belirtti. İkinci iş yapanların kayıt dışı ekonominin artmasına ciddi bir katkı yaptığı ve zaten çok zor şartlarda ayakta duran özel sektöre de önemli bir tehdit oluşturmakta olduğu belirtildi. Serbest Çalışan Hekimler Birlik Başkanı Remzi Gardiyanoğlu ise yaptığı konuşmada KTSÇHB Yönetim Kurulu olarak, kamuda ikinci is yapılmasından dolayı, GIAD ile benzer sıkıntılarla karşılaştıklarını belirtti. Kamuda çalışan hekimlerin, Anayasa Mahkemesi kararı olmasına rağmen 2011 yılından beridir yasa dışı olarak ikinci iş yapmalarına göz yumulduğu gerekçesi ile Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’na karşı 2 yıldır süren ve karar aşamasına gelinen hukuk mücadelesi ile ilgili bilgi veren Gardiyanoğlu, bu ziyaret sırasında, kamu hekimlerinin mesai saatlerine uymamaları ve yasa dışı ikinci iş yapmaları nedeniyle, yasalar çerçevesinde gerekli uyarı ve girişimlerde bulunduklarını kaydederek,  Genç İşadamları Derneğinin, Serbest Çalışan Hekimler Birliğine ikinci iş yapan kamu çalışanlarına başlatmış olduğu haklı mücadelelerinde destek verdikleri için teşekkür e
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