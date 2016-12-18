GİAD, Kalkınma Bankası'yla İlgili Endişe Belirtti

“KKTC KALKINMA BANKASI’NIN KAYNAKLARININ İŞ İNSANLARININ ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI KOYMASI SURETİYLE, TOPLUMA FAYDA SAĞLANMASI MAKSADIYLA KULLANILMASI GEREKİR”

Genç İş Adamları Deneği (GİAD), KKTC Kalkınma Bankası’nın genel kurullarının ve bilanço aklanmasının yasaya uygun şekilde yapılmadığını savundu ve bunun GİAD’ı endişeye sevk ettiğini belirtti.

Bankanın kaynaklarının iş insanlarının ülke ekonomisine katkı koyması suretiyle, topluma fayda sağlanması maksadıyla kullanılması gerektiğini vurgulayan GİAD, bu kaynakların, doğru projelere aktarılması ülke ekonomisinin büyümesi, istihdam sağlanması, sermaye birikiminin elde edilmesi ve genel olarak toplumun refah seviyesinin yukarıya çekilmesi için seferber edilmesi gerektiğini kaydetti.

GİAD Başkanı Cemal Gülercan yazılı açıklamasında, “Beklentimiz bir limitet şirket statüsünde kamu tüzel kişiliğini haiz kurum olan bankanın faaliyetlerini sürdürürken yasal kurallara karşı çok daha hassas davranması ve banka denetiminin KKTC Merkez Bankası’na da açılması için gerekli yasal değişikliklerin yapılması yönündedir” ifadelerine yer verdi.

KKTC Kalkınma Bankası’nın genel kurulunu 2012 ile 2016 arasında yapmadığını belirten Gülercan, bunun 15 Aralık’taki genel kurul toplantısında Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun tarafından da dile getirildiğini savundu.

Gülercan bunun sorumluluğun, bankanın misyonuna, kurumsallığına, yönetim ve ekibine saygı göstermeyen aradaki hükümetlerin olduğunu ileri sürdü.

KKTC Kalkınma Bankası Yasası’na göre genel kurulun yılda en az bir kez toplanmasının amir hükümde olduğunu kaydeden Gülercan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Buna ilaveten bankanın denetimi, Sayıştay tarafından yapılır. Sayıştay, Denetleme Kurulu tarafından onaylanmış bilanço ile kâr/zarar hesaplarını en geç iki ay içinde denetler ve raporunu bankaya, bakanlığa ve Cumhuriyet Meclisi’ne sunar. İlgili bakanlık, gerekli gördüğü durumlarda görevlendireceği bakanlık personeli ile bankayı denetleme yetkisine sahiptir. Bankaya, KKTC Bankalar Yasası ve KKTC Merkez Bankası Yasası kuralları uygulanmaz.”

Gülercan, genel kurulun toplanmamasındaki sorumluluğun kimde olduğunu, Sayıştay’ın KKTC Kalkınma Bankası’nı denetleyip denetlemediğini, denetliyorsa en son ne zaman denetlediğini, bankanın kâr/zarar hesaplarının bu şekilde toplu olarak aklanmasının ne kadar şeffaf ve doğru olduğunu sordu. GİAD Başkanı Gülercan, Bakan Atun’a da “Genel kurulları yasanın emrettiği şekilde yılda en az bir kez toplanmayan bankayı, yasanın elverdiği şekilde, bakanlıktan herhangi bir personel görevlendirerek denetletti mi? Denetletmediyse, denetletmeyi düşünüyor mu?” sorusunu yöneltti.