Giad: “Bütçe İçin Bağımsız Bir İzleme Mekanizması Şart”

Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği (GİAD) Başkanı Ceyhun Tunalı, bütçenin etkin şekilde kullanılmasını ve başarısını dönemsel olarak ölçebilecek bağımsız bir izleme mekanizması oluşturulması gerektiğini söyledi.

Tunalı, “GİAD olarak hükümetten beklentimiz, ivedilikle söz verdiği kamu reformunu yapması ve kayıt dışı ekonomi ile gerçek anlamda daha etkin bir mücadele sergilemesidir” dedi.

GİAD Başkanı Tunalı bugün yaptığı açıklamada, derneğin 2015 bütçesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bütçe çalışmalarının, ülkenin sosyo-ekonomik özellikleri ve gerçekleri dikkate alınarak ve halkın ihtiyaçları düşünülerek sürdürülmesi gerektiğini kaydeden Tunalı, “Veriye ve gerçeğe dayandırılmayan kararlar ve mesnetsiz tercihler ile öngörüler sonucu amaçlanan sosyo-ekonomik hedeflere ulaşmak olanaksızdır” dedi.

Tunalı, bütçe yasasının düzenlenmesiyle öngörülenlerin ülke gerçeklerine göre hazırlanmasının çok büyük önem taşıdığına işaret ederek, “İlgili bütçe yılı içinde öngörülen gelir kaynaklarına ilişkin vergi, resim, harç, fon ve ücret uygulamaları hakkında da gerekli yasal düzenlemelerin veya değişikliklerin aynı dönemde bütçe yasası ile birlikte Meclis tarafından onaylanması için gerekli yasal düzenleme işlemleri yapılmalıdır” şeklinde devam etti.

Hükümetlerin her sıkıştığı durumda, ilgili kalemleri artırma yoluna gitmesinin hem iş insanlarını, hem de tüm vatandaşları zor durumda bırakacağına işaret eden Tunalı, şöyle devam etti:

“Güncel ve gerçekçi istatistiki bilgilere sahip olmayan bir devletin hangi bilimsel esas ve kıstaslara dayanarak etkin bir bütçe hazırladığı ayrıca tartışılması gereken bir konudur. Buna ilaveten, sadece tasarruf önlemleri ile bütçenin hedefine ulaşması da olanaksızdır”

Ceyhun Tunalı, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“GİAD olarak hükümetten beklentimiz; ivedilikle söz verdiği kamu reformunu yapması ve kayıtdışı ekonomi ile gerçek anlamda daha etkin bir mücadele sergilemesidir. Bütçenin daha etkin şekilde kullanılması konusunda önerimiz Bütçenin uygulamasını ve başarısını dönemsel olarak ölçebilecek bağımsız bir izleme mekanizması ile sistemi oluşturulması, mali disiplin uygulamasına çok daha fazla önem verilmesi ve 3’lü kararname ile partililerin atanmaları ve seyahat giderleri gibi gereksiz harcamalardan vazgeçip, toplumun refahını ve yaşam kalitesini artıracak gerekli ekonomik önlemleri almasıdır.”

2015 yılı bütçesinin gerçekçi bir şekilde doğru rakamlar üzerinden hazırlanması ve disiplinli şekilde uygulanması temennisinde bulunan Tunalı, muhalefetin de ülke yararına ve gerçekler üzerinden eleştiriler yapmalarını ve hükümeti denetleme görevini son derece dikkatli bir şekilde yapıp yapmayacaklarının takipçisi olacaklarını kaydetti.