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03 Aralık 2017 Pazar 17:40

GG, Galibiyeti Koruyamadı

Gençlik Gücü, şeytanın bacağını yine kıramadı

GG, Galibiyeti Koruyamadı
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GG, Galibiyeti Koruyamadı
Gençlik Gücü, şeytanın bacağını yine kıramadı

Yalova: 3 - G.Gücü: 1

31’inci dakikada 1-0 galip duruma yükselen Gençlik Gücü, karşılaşmadan 3-1’lik skorla mağlup olarak ayrılmanın üzüntüsünü yaşadı

STAT: Mustafa Hidayet Çağlayan.

HAKEMLER: Mehmet Sezener, Sertan Alkın, Ali Karahasan.

YALOVA: İrfan Özbay, Oliver Vehe Sunday, Buğra Barın (Tufan Gencay), Reşat Nazlı, Mithat Küçükakaçalı, Selçuk Dilik (Erkan Gezici), Veli Avcı, Onyehachi Akafor, Yusuf Özbahar, Ali Özbahar (Ulaş Candanal), Adseman Pembee Kwame.

GENÇLİK GÜCÜ: Çağatay Gürler, Agit Altan (Sergin Dağ), Hüseyin Taşçı, William Owusu Kwah (Ahmet Can Tokmak), Orhan Çokbekler, Gökhan Özer, Ali Akbulut, Özcan Saygı (Zeeb Choudhry), Hascan Kırmaz, Debola Daniel Ogun Seye, Hakan Karacaoğlu.

GOLLER: Dk: 45+2 ve dk89 (Penatlıdan) Onyehachi Akafor, dk:65 Reşat Nazlı (Yalova); dk:31 Özcan Saygı (Gençlik Gücü).

Önceki hafta aldığı Lefke galibiyeti ile moralleri yükselen Gençlik Gücü, dünkü karşılaşmada 1-0 galip duruma yükselmesine rağmen sahadan 3-1’lik mağlubiyetle ayrılmanın üzüntüsünü yaşadı.

21’inci dakikada, Hascan Kızmaz’ın sol çaprazdan sert şutunda kaleci İrfan Özbay gole izin vermedi.

31’inci dakikada, Debola Daniel Ogun Seye’nin sağdan son çizgiye kadar götürüp geri kestiği topla penaltı noktası üzerinde buluşan Özcan Saygı topu ağlara göndermede zorlanmadı, Yalova:0 – Gençlik Gücü:1.

45+1’inci dakikada, Yalova’dan Onyehachi Akafor topu kaleci Çağatay Gürler’in üzerinden aşırtmak istedi, ancak başarılı olamadı.

45+2!nci dakikada, bu kez Yusuf Özbahar’ın ara pasında topla buluşan Onyehachi Akafor kaleci ile karşı karşıya kaldı ve yerden bir vuruşla topu Çağatay Gürler’in yanından ağlara gönderdi, Yalova:1 – Gençlik Gücü:1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle kapandı.

50’nci dakikada, sağdan gelişen Gençlik Gücü atağında Debola Daniel Ogun Seye’nin çizginden geri kestiği topa Hascan Kızmaz’ın plase şutunda top sol yandan az farkla oyun alanını terk etti.

65’inci dakikada, Yalova’nın kullandığı köşe atığında topu önünde bulan Reşat Nazlı’nın yakın mesafeden vuruşunda top Gençlik Gücü kale ağlarına gitti, Yalova:2 – Gençlik Gücü:1.

70’nci dakikada, Gençlik Gücü’nden Hascan Kızmaz’ın topunda topla ceza sahası içerisinde buluşan Debola Daniel Ogun Seye istediği gibi vuramadı ve takımını mutlak bir golden etti.

89’uncu dakikada, Ali Akbulut ile birlikte karşılaşmanın başarılı isimlerinden olan Hüseyin Taşçı’nın ceza sahası içerisinde Onyehachi Akafor’a hareketini hakem Mehmet Sezener penaltı olarak değerlendirdi. Penaltı atışını Onyehachi Akafor gole çevirdi, Yalova:3 – Gençlik Gücü:1.

90+3’üncü dakikada, Debola Daniel Ogun Seye pasında Orhan Çokbekler’in yakın mesafeden kafa vuruşunda top kaleci İrfan Özbay’ın kucağına gitti.

Karşılaşma ev sahibi Yalova’nın 3-1’lik galibiyetinde tamamlandı.


 
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