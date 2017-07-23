Gerilim Hattı Sürücüleri Gerdi



Lefkoşa-Girne anayolunun, Ciklos mevkiinde bugün başlanacağı duyurulan yüksek gerilim proje çalışması dün başladı, trafik felç oldu. 1 Kilometreye yakın araç kuyruğu oluştu. Sürücüler dakikalarca yolun açılmasını beklediLefkoşa-Girne anayolunda, Ciklos mevkiinde sürücüler, dün sabah kötü bir sürpriz karşılaştı.Kıbrıs Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), önceki gün yaptığı açıklamada Lefkoşa-Girne anayolunda, Ciklos mevkiinde bu pazardan itibaren 3 gün boyunca proje çalışması yapacağını, söz konusu güzergahta trafik akışının kontrollü olacağını kamuoyuna duyurdu, ancak çalışmalar dün başlayınca trafik, Arap saçı oldu.Proje çalışması nedeni ile Ciklos mevkiinde anayolda trafik bir süreliğine durduruldu, güzergahta yaklaşık 1 kilometre araç kuyruğu oluştu.Yolun trafiğe açılması için dakikalarca kuyrukta bekleyen sürücüler mağdur oldu.Kıbrıs Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), önceki gün yazılı bir açıklama yaparak Lefkoşa Girne anayolu Ciklos mevkiinde yapılacak yüksek gerilim proje çalışmasından dolayı 23 Temmuz Pazar, 24 Temmuz Pazartesi ve 25 Temmuz Salı günleri, sabah 06.00’dan akşam 21.00’e kadar söz konusu güzergahtaki her iki şeritte trafik akışı kontrollü sağlanacağını duyurmuştu.Açıklamada, söz konusu tarihlerde ve saatlerde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması, dikkatli olması istenmişti.Havadis