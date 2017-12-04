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04 Aralık 2017 Pazartesi 08:34

GERİDE OĞLUNU BIRAKTI

Dörtyol-Türkmenköy yolu arasında 23 Kasım’da meydana gelen kazada ağır yaralanan 44 yaşındaki Aslı Döne Sonbaş yaşamını yitirdi

GERİDE OĞLUNU BIRAKTI
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Ülkenin kanayan yarası ölümlü kazalar, can yakmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Dörtyol-Türkmenköy yolu arasında meydana gelen trafik kazasında traktörle salon aracın çarpışması sonucu ağır yaralanan Aslı Döne Sonbaş hayatını kaybetti.

23 Kasım tarihinde ağır yaralı olarak Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, yoğun bakım servisinde tedavi gören Sonbaş, önceki gece yarısı hayatını kaybetti.

Sonsuzluğa uğurlandı
Edinilen bilgide, talihsiz kadının Dörtyol’da yaşadığı ve 1 oğlu olduğu öğrenildi.

Çevresi tarafından çok sevilen Aslı Döne Sonbaş, dün ikindi namazının ardından Dörtyol Köy Mezarlığı’nda sonsuzluğa uğurlandı.

Traktörün tekerleğine çarpmıştı
Kaza 23 Kasım tarihinde, Aslı Döne Sonbaş ‘ın yönetimindeki FN 440 plakalı salon araç, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde güney seyrettiği sırada, direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesiyle karşı şeride geçerek o sırada karşı istikamette seyreden Kemal Fidan yönetimindeki AA 103 plakalı traktörün sağ arka tekerleğine çarpması sonucu meydana gelmişti.

Kaza sonucu yaralanan Aslı Döne Sonbaş ve Kemal Fidan Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılmış, hafif yaralanan Kemal Fidan taburcu edilmiş, Döne Sonbaş ise Lefkoşa Devlet Hastanesine sevk edilip yoğum bakım servisinde kontrol altında tutuluyordu. 10 gündür yoğun bakım servisinde müşahede altında tutulan Sonbaş, önceki gece geç saatlerde yaşamını yitirdi. 
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