Geri Dönüşüm Festivali Bugün Gazimağusa’da Yapılıyor

Festivalin katılımcıları şöyle: “MAGEM, Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı, Cans For Kids, MASDER, Kuşkor, Global Shapers Nicosia, Evrensel İnsan Hakları Derneği, Her Daim Dostlart, Akova Spor Kulübü, Mağusa Türk Maarif Koleji.”

Lefkoşa, 22 Ocak 17 (.): Yeşil Barış Hareketi'nin, "Umut Tenekeleri"Projesi kapsamında, bugün, Gazimağusa’da, Lala Mustafa Paşa Camisi arka tarafında bulunan MASDER alanında “Geri Dönüşüm” ve “Çevre” temalı bir günlük “Geri Dönüşüm Festivali” yapılıyor. Festival 10.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Yeşil Barış Hareketi'nin, "Umut Tenekeleri"Projesi kapsamında, bugün, Gazimağusa’da, Lala Mustafa Paşa Camisi arka tarafında bulunan MASDER alanında “Geri Dönüşüm” ve “Çevre” temalı bir günlük “Geri Dönüşüm Festivali” yapılıyor. Festival 10.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.