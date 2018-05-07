''Geri dönüşüme verin, umut olun''

“GERİ DÖNÜŞÜME VERİN, UMUT OLUN”

KHYD, 6 İLÇEYE “GERİ DÖNÜŞÜM KUTULARI” YERLEŞTİRİYOR

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt, İskele ve Lefke’ye “geri dönüşüm kutuları” yerleştirmeye başladı.

Geri dönüşüm kutuları ile kanser hastalarının ilaç, bakım ve diğer ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan Dernek, halka çağrıda bulunarak, geri dönüşüme gönderilebilecek her türlü kullanılmış kıyafet, ayakkabı ve benzeri eşyaların kutulara atılmasını istedi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın desteğiyle hazırlanan 100 kutudan ilki bugün BRT’ye yerleştirildi.

Dernek Başkanı Raziye Kocaismail, konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

“Yıllardır hep giysi bağışlarıyla dükkanlarımızda satış yapıyorduk. Satışlarımız devam ediyor ancak geri dönüşüme gönderecek, tekeş ayakkabımızı ya da eski yırtık giysilerimizi ne yazık ki zamam zaman ne yapacağımızı bilemedik. Attığımız da oldu. Makinistlere, temizlik şirketlerine verdiğimiz de oldu. Ama bugün, geri dönüşüm amacıyla hiçbir işe yaramayan dediklerimizi de artık hastamıza ilaç olacak şekilde değerlendirebiliyoruz.”

Geri dönüşüm kutularının hastalara umut olacağını söyleyen Kocaismail, “Artık kimse dolabını temizlerken istemediği kıyafetleri ne yapacağını düşünmesin, geri dönüşüm kutularına atsın, hastalarımıza yardıma koşsun” dedi.

Bir ton giysi kapasitesinde olan geri dönüşüm kutularının bazıları yarın da Erülkü Süpermarket, Lemar, Önder Alışveriş Merkezi ile Maliye Bakanlığı önüne yerleştirilecek.

Geri dönüşüm kutuları ile kanser hastalarına umut olmak isteyenler 0542 853 11 21 ve 228 98 07 telefon numaralarını arayarak iletişime geçebilecek.