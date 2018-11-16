banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93616
ALTIN
209.947
DOLAR
5.3413
STERLİN
6.8656
EURO
6.0898
Mağusa limanında 12 kaçak göçmen tespit edildi, şoför tutuklandı
MAĞUSA LİMANINDA 12 KAÇAK GÖÇMEN
Terkan 3 gün daha tutuklu kalacak
Terkan 3 gün daha tutuklu...
Apo sloganına tutuklama
Apo sloganına tutuklama
Taner 5 ay hapis yatacak
Taner 5 ay hapis yatacak
banner282

Genel Tarım Sigortası Fonu, 2017-2018 Üretim Yılı İçin 8 Bin Civarında Üreticiye 66 Milyon Tl’lik Kuraklık Tazminatı Ödeyecek

30 MİLYONLUK İLK ÖDEME ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İÇİNDE YAPILACAK

Genel Tarım Sigortası Fonu, 2017-2018 Üretim Yılı İçin 8 Bin Civarında Üreticiye 66 Milyon Tl’lik Kuraklık Tazminatı Ödeyecek

30 MİLYONLUK İLK ÖDEME ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İÇİNDE YAPILACAK

16 Kasım 2018 Cuma 14:18
Genel Tarım Sigortası Fonu, 2017-2018 Üretim Yılı İçin 8 Bin Civarında Üreticiye 66 Milyon Tl’lik Kuraklık Tazminatı Ödeyecek
30 MİLYONLUK İLK ÖDEME ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İÇİNDE YAPILACAK
KIZILDUMAN: “İKİNCİ AVANS ÖDEMESİ MALİ KAYNAK YARATILIR YARATILMAZ YAPILACAK”
“KURAKLIKTAN EN FAZLA ETKİLENEN BÖLGELER ORTA, DOĞU VE BATI MESARYA İLE GÜZELYURT”
Lefkoşa, 16 Kasım 18 Genel Tarım Sigortası Fonu, 2017-2018 üretim yılı için 8 bin civarında üreticiye 66 milyon TL’lik kuraklık tazminatı ödeyecek. 30 milyonluk ilk ödeme önümüzdeki hafta içinde yapılacak.
Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman Türk Ajansı Kıbrıs’a  konuyla ilgili kısa bir açıklama yaptı.  
2017-2018 üretim yılı için 8 bin civarında üreticiye 66 milyon TL’lik kuraklık tazminatı ödeneceğini belirten Kızılduman, “1. Avans Ödemesi’nin 19 Kasım tarihiyle başlayan önümüzdeki hafta içinde yapılacak” dedi
Kızılduman, “İkinci avans ödemesi mali kaynak yaratılır yaratılmaz yapılacak” açıklamasında bulundu.
KURALIK İÇİN DÖNÜM BAŞINA ÖDENECEK MİKTARLAR…
İpek Kızılduman, kuraklık için dönüm başına ödenecek miktarlarla ilgili de bilgi verdi. 
Kızılduman, yüzde 50 kuralığa giren bölgeler için dönüm başına 49.90 TL, yüzde 70 kuraklığa giren bölgeler için dönüm başına 74.81 TL, yüzde 90 kuraklığa girenler için dönüm başına 102,60 TL ödeneceğini söyledi.
2017-2018’de yağışların düzensiz olduğunu, bu nedenle ürünlerde tane kaybı yaşandığını belirten Kızılduman, bu nedenle kuraklığa girmeyen bölgelere de dönüm başına 20 TL tazminat ödeneceğini kaydetti.
“KURAKLIKTAN EN FAZLA ORTA, DOĞU VE BATI MESARYA İLE GÜZELYURT ETKİLENDİ…”
Kuraklıktan en fazla orta, doğu ve batı Mesarya ile Güzelyurt ovasının etkilendiğini kaydeden Kızılduman, söz konusu bölgelerde yüzde 90 kuraklık tespit edildiğini ifade etti.
Üreticilerin şu sıralar tarlalarını ektiğini de anımsatan Kızılduman, “Kuraklık ödemelerinin böyle bir dönemde üreticiye aktarılması bizi sevindiriyor” dedi. 
(RÇ/ ŞEB)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UBP MYK’sı belli oldu
UBP MYK’sı belli oldu
2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı...başbakanlık Bütçesi Komitede Onaylandı
2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı...başbakanlık Bütçesi Komitede Onaylandı
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Haspolat-Taşkent kavşağı batısındaki iptal edilen yaya geçidi konusunda açıklama yaptı
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Haspolat-Taşkent kavşağı batısındaki iptal edilen yaya geçidi konusunda açıklama yaptı
Kttb Antibiyotik Kullanımı Konusunda Büyük Sorunlar Bulunduğu Uyarısı Yaptı
Kttb Antibiyotik Kullanımı Konusunda Büyük Sorunlar Bulunduğu Uyarısı Yaptı
Kalkanlı Yaşam Evi için bağış hesabı açıldı
Kalkanlı Yaşam Evi için bağış hesabı açıldı
Kttb 18 Kasım’da Fidan Dikim Etkinliği Düzenleyecek
Kttb 18 Kasım’da Fidan Dikim Etkinliği Düzenleyecek
LAÜ ev sahipliğinde Lefke Kadınlar Konseyi yemeği düzenlendi
LAÜ ev sahipliğinde Lefke Kadınlar Konseyi yemeği düzenlendi
Kamu-sen’den “kadına Yönelik Şiddeti Önleme” Ve “çocuk İstismarının Etkileri” Konferansları
Kamu-sen’den “kadına Yönelik Şiddeti Önleme” Ve “çocuk İstismarının Etkileri” Konferansları
Akıncı: “Güzel bir geleceği din, dil, renk, ırk farkı gözetmeksizin kurabilmeliyiz”
Akıncı: “Güzel bir geleceği din, dil, renk, ırk farkı gözetmeksizin kurabilmeliyiz”
Denktaş: “karar ivedi ve zaruri”
Denktaş: “karar ivedi ve zaruri”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim