Genel Tarım Sigortası’ndan Duyuru

Genel Tarım Sigortası Fonu askı listeleriyle ilgili duyuru yaptı.

2015–2016 üretim yılında Genel Tarım Sigortası Fonu ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na yapılan; “Tahıl ( Arpa, Buğday Yulaf, Tritikale), Hâsıllık, Baklagil, Nadas, Sebze, Narenciye, Meyve Ağacı, Zeytin, Harup, Bağ” ve diğer ağaç beyanları için hazırlanan askı listeleri köy ve üretici bazında ürün köyünde askıya alındı.

İkameti olmayan köylerin askı listeleri Genel Tarım Sigortası Fonu ve/veya ilgili Tarım Dairesi şubelerinde görülebilecek.

İtirazlar 14 Aralık 2016-22 Aralık 2016 (Her iki tarihte dâhil) tarihinde 5 TL karşılığında alınacaktır.

İtirazda bulunacak üreticilerin ne şekilde itiraz yapabilecekleri askı listeleri üzerinde bulunan duyuruda belirtildi. İtirazlar Kaza ve/veya bölge Tarım Dairesi Şubeleriyle, Genel Tarım Sigortası Fonu’nun binasında alınıyor.

Askı listelerine itiraz edilmemesi halinde askı listelerindeki bulgular doğru kabul edilerek işlem yapılacak.