Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Aralık 2016 Cumartesi 07:56

Genel Tarım Sigortası’ndan Duyuru

Genel Tarım Sigortası Fonu askı listeleriyle ilgili duyuru yaptı.

Genel Tarım Sigortası'ndan Duyuru
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Genel Tarım Sigortası Fonu askı listeleriyle ilgili duyuru yaptı.

2015–2016 üretim yılında Genel Tarım Sigortası Fonu ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na yapılan; “Tahıl ( Arpa, Buğday Yulaf, Tritikale), Hâsıllık, Baklagil, Nadas, Sebze, Narenciye, Meyve Ağacı, Zeytin, Harup, Bağ” ve diğer ağaç beyanları için hazırlanan askı listeleri köy ve üretici bazında ürün köyünde askıya alındı.

İkameti olmayan köylerin askı listeleri Genel Tarım Sigortası Fonu ve/veya ilgili Tarım Dairesi şubelerinde görülebilecek.

İtirazlar 14 Aralık 2016-22 Aralık 2016 (Her iki tarihte dâhil) tarihinde 5 TL karşılığında alınacaktır. 

İtirazda bulunacak üreticilerin ne şekilde itiraz yapabilecekleri askı listeleri üzerinde bulunan duyuruda belirtildi. İtirazlar Kaza ve/veya bölge Tarım Dairesi Şubeleriyle, Genel Tarım Sigortası Fonu’nun binasında alınıyor.

Askı listelerine itiraz edilmemesi halinde askı listelerindeki bulgular doğru kabul edilerek işlem yapılacak.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Tarım SigortasıDuyuru
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu’dan Makam Araçları Konusunda Açıklama… Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu’dan Makam...
Büyükbaş Hayvan Tazminatları Ödendi Büyükbaş Hayvan Tazminatları Ödendi
AKINCI: “CENEVRE'DE 2 TARAF VE 3 GARANTÖR OLACAK” AKINCI: “CENEVRE'DE 2 TARAF VE 3 GARANTÖR...
50 Amatör Sanatçıdan “Lefkoşa Suriçi Atölyeleri Sergisi” 50 Amatör Sanatçıdan “Lefkoşa Suriçi Atölyeleri...
Dikkat! Yarın Bu Bölgelerde Elektrik Kesintisi Var Dikkat! Yarın Bu Bölgelerde Elektrik Kesintisi Var
GAÜ “SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER KULÜBÜ”NÜN KONUĞU; EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI SUNAT ATUN’DU. GAÜ “SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu’dan Makam...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın...

Haberi Oku