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Genel Tarım Sigortası, üreticilere 23 Mayıs’a kadar süre verdi

Genel Tarım Sigortası Fonu, tahıl, yem bitkileri, meyve ağaçları, ekim ve dikimler konusunda beyan yapmayan üreticilerden 23 Mayıs’a kadar beyan kabul edecek.

Genel Tarım Sigortası, üreticilere 23 Mayıs’a kadar süre verdi

Genel Tarım Sigortası Fonu, tahıl, yem bitkileri, meyve ağaçları, ekim ve dikimler konusunda beyan yapmayan üreticilerden 23 Mayıs’a kadar beyan kabul edecek.

17 Mayıs 2018 Perşembe 17:15
Genel Tarım Sigortası, üreticilere 23 Mayıs’a kadar süre verdi

YASAL SÜREDE BEYAN YAPMAYAN ÜRETİCİLER TAHIL, YEM BİTKİLERİ, MEYVE AĞAÇLARI, EKİM VE DİKİMLER KONUSUNDA BEYANDA BULUNABİLECEK
 

Genel Tarım Sigortası Fonu, tahıl, yem bitkileri, meyve ağaçları, ekim ve dikimler konusunda beyan yapmayan üreticilerden 23 Mayıs’a kadar beyan kabul edecek.
Yasal sürede beyan yapmayan üreticilere 23 Mayıs’a kadar başvuru süresi verildi.

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Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan açıklama şöyle denildi:
“Tahıl ( arpa, buğday, yulaf, hâsıllık, tiritikale) yem bitkileri, (fiğ-vigo, favetta)  meyve ağacı, (narenciye, zeytin, harup, bağ ve diğer) ve her türlü ekilen ve/veya dikilen sebze  için beyan yapamayan üreticilerden her iki tarih dahil olmak üzere” 17 Mayıs –23 Mayıs tarihleri arasında  beyan alınacak.
Devlet Emlak Malzeme, Orman Dairesi, Devlet Üretme Çiftlikleri ve Vakıflar İdaresinden kiralanan araziler için yapılacak beyanlar sözleşmeleri ile birlikte teslim edilecek. İlk kez beyan edilecek parseller evraklı teslim edilmediği takdirde beyan başvurusu kabul edilmeyecek.
 


Son Güncelleme: 17.05.2018 20:36
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