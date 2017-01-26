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26 Ocak 2017 Perşembe 14:59

Genel Tarım Sigortası Fonu Yönetim Kurulu’nda Düzenleme

Genel Tarım Sigortası Fonu Yönetim Kurulu'nda Düzenleme
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Genel Tarım Sigortası Fonu Yönetim Kurulu’nda düzenleme yapıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamayla, yeniden belirlenen yönetim kurulu kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun 26.05.2016 tarih ve H(K-I)188-2016 sayılı kararıyla oluşturulmuş olan Genel Tarım Sigortası Fonu Yönetim Kurulu’nun yeniden düzenlendiği belirtildi.

Buna göre, GTSF Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nı temsilen Akay İnce getirildi. Bakanlık, açıklamasında, K.T. Kooperatif Merkez Bankası Ltd. Temsilcisinin henüz belirlenmediği belirtilerek, yönetim kurulunda yer alan diğer kurum ve temsilciler şöyle sıralandı:

“Zafer Can:  Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Temsilcisi
Reşat Değirmenci:  Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Temsilcisi
Mehmet Yücel:  Bb. Yrd. ve Maliye Bakanlığı Temsilcisi
Nafia Tijen Betoncu: Kooperatif Şirketler Mukayyitliği Temsilcisi
Mustafa Çavuşoğlu: Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Temsilcisi
Derviş Şanlıer: Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Temsilcisi
Hüseyin Cahit Güden: Ziraat Mühendisleri Odası Temsilcisi.”


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