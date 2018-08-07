Genel Tarım Sigortası Fonu Büyükbaş Düşükleri İçin Ödeme Yaptı!

Genel Tarım Sigortası Fonu, düşüklerden dolayı zarar gören hayvan üreticilerine 77 bin 280 TL ödeme yaptı.



Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman yaptığı yazılı açıklamada, haziranda büyükbaş hayvan düşük zararı olan 96 üreticiye 161 vaka için toplam 77 bin 280 TL tazminat ödendiğini belirtti.



Banka hesabı vermiş olan üreticilerin ödemelerinin banka hesaplarına yatırıldığını belirten Kızılduman, hesap numarası vermeyen üreticilerin kimlik kartı ibraz ederek tazminatlarını Fon’dan tahsil edebileceklerini kaydetti



