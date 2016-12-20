Genel Tarım Sigortası Fonu, Beyanı Yapılamayan Araziler İçin 1 Gün Başvuru Alınacağını Duyurdu

Genel Tarım Sigortası Fonu ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, tahıl (arpa, buğday, yulaf, tritikale) hasıllık, baklagil, nadas, narenciye, meyve ağacı, zeytin, harup, bağ ve diğer ağaç beyanı yapılamayan araziler için 22 Aralık Perşembe günü, başvuru alınacağını açıkladı.

Genel Tarım Sigortası Fonu ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, tahıl (arpa, buğday, yulaf, tritikale) hasıllık, baklagil, nadas, narenciye, meyve ağacı, zeytin, harup, bağ ve diğer ağaç beyanı yapılamayan araziler için 22 Aralık Perşembe günü, başvuru alınacağını açıkladı.

Genel Tarım Sigortası Fonu yaptığı açıklamada, beyan yapmayan üreticilerin fona beyan yapması gerektiği ve alanlar için beyan edilecek alanlara ait (tapu, icar belgesi, tahsis belgesi v.b.) evrakların güncel olması gerektiği duyurdu.

Açıklamada, yeni başvuru yapılacak arazinin tüm alanının ilk yasal başvuru süresinde başka üreticiler tarafından yapılmış olması halinde yeni yapılan başvurunun işleme alınmayacağı belirtildi.