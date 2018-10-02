banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97608
ALTIN
230.771
DOLAR
6.0172
STERLİN
7.7953
EURO
6.9358
Kadir Gülyani’nin adı da sahte çıktı
KADİR GÜLYANİ'NİN ADI DA SAHTE...
33 Yaşındaki Emine Binici Yoğun Bakımda Verdiği Yaşam Mücadelesini Kaybetti
33 Yaşındaki Emine Birinci Yoğun...
İntihar eden kişi kurtarılamadı
Son Dakika
İNTİHAR EDEN KİŞİ KURTARILAMADI
Adaya geldi 1 hafta sonra ev açtı
ADAYA GELDİ 1 HAFTA SONRA...
banner282

Genel Kurul’da Çalışma Hayatı Konuşuldu

MECLİS 4

Genel Kurul’da Çalışma Hayatı Konuşuldu

MECLİS 4

02 Ekim 2018 Salı 11:20
Genel Kurul’da Çalışma Hayatı Konuşuldu

MECLİS 4

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapılıyor.

UBP milletvekili Ersan Saner, “Çalışma hayatı ve ulaştırma” konusunda konuştu.

Asgari ücrete değinen Saner, “Döviz kuru edebiyatından vazgeçin. Tutmuyor. Biz daha fazlasını yapmadık diye bizi eleştirirdiniz. Bizim yaptığımızın üzerin de çıkamadınız. Ben şimdi size soruyorum: niye yapmıyorsunuz” şeklinde konuştu.

Kendi hükümetleri döneminde 7 affın hayata geçtiğini, 3’ünün yasa gücünde kararname, 4’ünün yasa ile yapıldığını kaydeden Saner, “Bize ara emri başvurusu yapılıyordu. Sizinki ekonomi içindi, bizimki değil miydi? Sosyal sigortalar konusunda kanun hükmünde kararname yaptınız ama biz vatandaşa kolaylıkları mahkemelere taşımayız, taşımayacağız” dedi.

ÇELER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeker, asgari ücretin ne kadar olması ile ilgili hiçbir zaman rakam belirtmediğini dile getirerek, daha önceki konuşmalarda iki asgari ücretli bir çiftin ev sahibi olamayacağını ve geçim sıkıntısı çekeceğini söylediğini kaydetti.

Burs tüzüğündeki maddenin değiştirilmesi gerektiği yönünde de daha önce konuşma yaptığını söyleyen Çeler, kendisinin söylemediği şeylerin söylemiş gibi yansıtılmaya çalışıldığını savunarak, eleştirdi.

EK VERİLECEK

Son Güncelleme: 02.10.2018 14:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Siber, Kıbrıs Rum Kesiminin Çözüm İstemediğini Sadece Mevcut Pozisyonu Sürdürmek İstediğini İfade Etti
Siber, Kıbrıs Rum Kesiminin Çözüm İstemediğini Sadece Mevcut Pozisyonu Sürdürmek İstediğini İfade Etti
Ktös Derinya Ve Aplıç Kapılarıyla İlgili Açıklama Yaptı
Ktös Derinya Ve Aplıç Kapılarıyla İlgili Açıklama Yaptı
“Kısmet”, Tallgrass Film Festivali’nde Yarışacak
“Kısmet”, Tallgrass Film Festivali’nde Yarışacak
Girne Ada Lions Kulübü, Özev’i Ziyaret Etti
Girne Ada Lions Kulübü, Özev’i Ziyaret Etti
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda Bilgiye Ve Onaya Sunuşlar
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda Bilgiye Ve Onaya Sunuşlar
Meclis Genel Kurulu’nda Milletvekilleri Güncel Konuşma Yapıyor
Meclis Genel Kurulu’nda Milletvekilleri Güncel Konuşma Yapıyor
Mahmutpaşa Mahallesi İnisiyatifi’nden İşletmelere Eleştiri
Mahmutpaşa Mahallesi İnisiyatifi’nden İşletmelere Eleştiri
Sol Hareket Hükümeti Eleştirdi
Sol Hareket Hükümeti Eleştirdi
Narenciye Üreticileri Birliği, Cypfruvex Yönetim Kurulu’na Teşekkür Etti
Narenciye Üreticileri Birliği, Cypfruvex Yönetim Kurulu’na Teşekkür Etti
Tıp-iş, Hükümetin “Çalışma Barışının Korunması, Üretimin Artırılması Ve Emekçilerin Refah Düzeyinde İyileştirme Sağlanması İçin” Adımlar Atması Gerektiğini Bildirdi
Tıp-iş, Hükümetin “Çalışma Barışının Korunması, Üretimin Artırılması Ve Emekçilerin Refah Düzeyinde İyileştirme Sağlanması İçin” Adımlar Atması Gerektiğini Bildirdi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim