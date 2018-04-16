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Genel Kurul’da Bazı Tezkereler Görüşüldü

Genel Kurul’da Bazı Tezkereler Görüşüldü

16 Nisan 2018 Pazartesi 09:11
Genel Kurul’da Bazı Tezkereler Görüşüldü
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bazı tezkereler görüşüldü.
İlk olarak UBP’ye bağlı bazı milletvekillerinin birlikte sunmuş olduğu Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere görüşülerek, reddedildi.
BEROVA
UBP Milletvekili Özdemir Berova öneri sahipleri adında yaptığı konuşmada, hükümetin üst kademe yöneticilerine ilişkin bir yasa tasarısı sunduğunu ve söz konusu tasarının komitede görüşülmekte olduğunu söyleyerek, tasarının yürürlüğe girmesi halinde barem düzeni içinde yeni bir kaosu ortaya çıkaracağını ve müşavirliğin kamuflaj edilerek devam edeceğini savundu.
Berova, hükümetin yasa tasarısını hızla geçirmeye çalıştığını savunarak, bunun altında çeşitli nedenlerin olabileceğini, “bürokrat kıyımı” yapılabileceğini düşündüklerini söyledi.
ERHÜRMAN
Başbakan Tufan Erhürman, hükümetin amacının müşavirliği kaldırmak ve yenilerinin yaratılmasını önlemek olduğunu söyleyerek, müşavirliğin ne olduğuna ilişkin görüşünü paylaştı.
Erhürman, müşavirliğin mevzuatta düzenlenmiş ve belirlenmiş olmadığını dolayısıyla göreve geldikleri dönemdeki hükümet değiştiği zaman çalışma sürelerinin sonlanmasına ilişkin de bir mevzuat olmadığını ancak fiili durumda bu kişilerin çalışmadığını söyledi.
Yürürlükten kaldırmanın ileriye dönük olarak çalıştığını, geriye dönük bir işlem yapılamayacağını dile getiren Erhürman, müşavirlerin özlük haklarının değiştirilmesinin de mümkün olmadığını dolayısıyla yeni yasa tasarısında böyle bir durum olmadığını, müşavirlerin sadece görev yetki ve sorumluluklarının belirlendiğini ve yasa uyarınca göreve çağrılacaklarını kaydetti.
Erhürman, kamu reformunda da müşavirlikle ilgili düzenlemeler yapılacağını ifade etti.
“Bürokrat kıyımı yapılacağına” ilişkin iddialara yönelik “bu iddiaları anlamakta güçlük çekiyorum” diyen Erhürman, göreve gelen her hükümetin yasalara uygun olarak kendi ekibi ile geldiğini bunun hiçbir zaman “bürokrat kıyımı” olarak isimlendirilmediğini söyledi.
Erhürman, hükümetin müşavirlikle ilgili yasa tasarısındaki iradesinin, yasa geçtikten sonra atanan kişinin görevden alınması halinde eski görev ve baremine dönmesi yönünde olduğunu belirtti.
Yapılan önerinin kamu reformu yasa tasarısında ele alınacağını dile getiren Erhürman, üst kademe yöneticileriyle ilgili yasa tasarısı ile öneri sunulan konunun birlikte değerlendirilemeyeceğini kaydetti.
Erhürman bu doğrultuda öneriye olumsuz oy vereceklerini belirtti.
Tezkere oyçokluğuyla reddedildi.
Daha sonra Ekonomi Maliye ve Bütçe Komitesi’nin “Kayıtları İptal Edilen Araçlar ile Kayıtları İptal Edilmeyip Geçmiş Yıllara Ait Seyrüsefer Borcu Bulunan Araçlar Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yasa Tasarısı ile Ekonomi Maliye ve Bütçe Komitesi’nin “Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesinin yapılmasına ilişkin tezkereleri oybirliğiyle kabul edildi.
Bilgiye sunulacaklar bölümüne Başbakanlığın, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan, Cumhurbaşkanınca Bir daha Görüşülmek Üzere Geri gönderilen Milli Eğitim Denetleme ve Yönlendirme Kurulu ( Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları ) Yasası’nın komiteden geri çekildiğine ilişkin tezkeresi milletvekillerinin bilgisine getirildi.
 

Son Güncelleme: 16.04.2018 12:41
Anahtar Kelimeler:
Tufan Erhürmanözdemir Berova
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