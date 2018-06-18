Genel Kurul'da Cas Konuşuldu...

MECLİS TOPLANDI (2)

MECLİS GENEL KURULU’NDA İLK OLARAK SUNUŞLARA YER VERİLDİ

ARIKLI VE SANER CAS ÇALIŞANLARI HAKKINDA KONUŞMA YAPTI

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk olarak Genel Kurul’a sunuşlar yapıldı.

Başkanlığın Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi gündeminde bulunan Dernekler (Değişiklik)Yasa Tasarısı’nın Komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi okundu. Tezkere oybirliğiyle kabul edildi.

Daha sonra Cumhuriyet Meclisi Başkanlığının Sürekli Komiteler ile Geçici ve Özel Komitelerin Meclis tatili sırasında çalışmalarına yetki verilmesine ilişkin tezkeresi ele alındı. Bu tezkere de oybirliğiyle kabul edildi.

ARIKLI

Ardından 62. madde tahtında konuşma isteminde bulunan YDP Başkanı Erhan Arıklı CAS çalışanları hakkında konuşma yaptı.

CAS çalışanlarına bayram öncesi ödeme yapılmadığını söyleyen Arıklı, birçok ailenin bayrama parasız girdiğini kaydetti.

Arıklı CAS’ın yasal statüsü hakkında ortada bir belirsizlik olduğunu da savundu.

CAS’ın geçirdiği aşamaları özetleyen Arıklı, 23 Temmuz 2010’da dönemin devlet yetkililerinin CAS çalışanlarına “sizler artık devlet güvencesi altındasınız” dediğini dile getirdi.

CAS ilk kurulduğunda Ercan Havalimanı’ndaki yer hizmetlerinin önemli bölümünün CAS tarafından yerine getirildiğini kaydeden Arıklı, zamanla CAS’ın elinde sadece Atlas Havayolları’nın kaldığını ifade etti.

“Batmış durumda olan CAS’a son dakikaya kadar neden istihdam yapıldı?” diye soran Arıklı “CAS’ı ortada bırakmak, oradaki emekçileri ortada bırakmak devlet ciddiyetiyle bağdaşır mı?” sorusunu yöneltti.

Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’a “CAS’a gayrimeşru çocuk muamelesi yapmayın” diyen Arıklı CAS’ın Ulaştırma Bakanlığı altında bir kuruluş olduğunu, CAS’a sahip çıkılmasının zorunlu olduğunu dile getirdi.

Arıklı yer hizmetlerinde rekabeti sağlamak açısından da bunun önemli olduğunu söyledi.

Arıklı’nın konuşması sırasında CAS çalışanları da Meclis oturumunu izlemek üzere salona girdi.

KTHY’yi örnek veren Arıklı, “CAS’ın elinde yer hizmetleri lisans hakkı var. Acaba CAS’ı batırıp bu lisans hakkını birilerine peşkeş mi çekmek istiyorsunuz?” diye sordu.

Arıklı, Ulaştırma Bakanı Atakan’a “Bu insanları ortada bırakamazsınız” diyerek, şirketlere CAS’tan hizmet alma zorunluluğu getirilebileceğini kaydetti.



SANERKonu üzerine söz alan UBP Milletvekili Ersan Saner, bakanlık yaptığı dönemde CAS konusunda yaşananları anlattı.Göreve geldiklerinde CAS’ın batmış durumda olduğunu dile getiren Saner, kendilerinin CAS’ı ayağa kaldırmak için pek çok çalışma yürüttüklerini kaydetti.Saner, CAS’ın kâra geçtiği dönemlerde ilgili miktarı CAS’a kâr payı olarak bıraktıklarını da dile getirdi.DENKTAŞMaliye Bakanı Serdar Denktaş da kürsüye çıkarak CAS’la ilgili konuşma yaptı.“İnsanları oy sayısı olarak görmeden; insan olduklarını ve mükellefiyetleri olduğunu unutmaksızın Mayıs ayı maaşları ödendi” diyen Denktaş, CAS’ta yaşananları kronolojik şekilde aktardı.Denktaş kapanma noktasına gelen şirketin çalışmalarına devam edebilmesi için yapılanları anlattı.Hükümet olarak “bu özel şirkettir” diyerek CAS’a sırtlarını dönmediklerini, “şirket ayağa kaldırılabilir mi?” diye sorarak bu yönde çalıştıklarını dile getiren Denktaş, bunun bir gecede yapılabilecek bir şey olmadığını anlattı.Bayram öncesi ödeme yapabilmek için çalıştıklarını bunun mümkün olmadığını kaydeden Denktaş, ancak en azından maaşlarını bugün alacaklarını bilerek bayrama girdiklerini kaydetti.Şu anda hiç müşterisi bulunmayan şirkette 130 çalışan olduğunu kaydeden Denktaş, şirketi ayağa kaldırmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.Denktaş öte yandan yapacaklarının arasında devlete işe almanın asla bulunmadığını vurguladı ve KTHY örneği sonucunda yaşanan sorunlara işaret etti.Denktaş biz insanları oy olarak değil insan olarak görüyoruz diyerek muhalefetin açıklamalarını bu bağlamda eleştirdi.Bakan Denktaş, CAS çalışanlarına, bakın maaşlarınızı ödediler bu devletin sizden sorumlu olduğunun kanıtıdır dendiğini de anlattı ve bu yaklaşımları eleştirdi.Denktaş ay sonu itibariyle personelin işten çıkarılacağını, müşteri buldukça gereken kadar çalışanın en eskilerinden başlayarak işe alınacağını anlattı.CAS çalışanlarına “siz devlet güvencesi altındasınız” dediğini ve bu sözünün arkasında olduğunu, hükümetin de bu sözün arkasında olduğunu belirten Denktaş öte yandan KTHY konusunda yapılan yanlışın tekrar edilmeyeceğini, CAS çalışanlarını devlete aktarmayacaklarını anlattı.