GENCO ERKAL, BÜYÜLEDİ.

Girne Amerikan Üniversitesi’nin “4’üncü Tiyatro Günleri” kapsamında; heyecan ile beklenen, ünlü tiyatro sanatçısı Genco Erkal’ın tek kişilik oyunu olan ve “Vatan Şairi” Nazım Hikmet’in, “Memleketimden İnsan Manzaraları” adlı gösterimi dün akşam gerçekleştirildi.
GAÜ Spectrum Sahnesi’nde, sanatseverlerin çok yoğun bir ilgi gösterek izledikleri, 2 saatlik edebiyat ve oyunculuğun en üst düzeyde sergilendiği performans; Genco Erkal’ı; sanatseverlerin kalbinde bir kez daha, en üst mertebeye oturttu.
“Vatan Şairi Nazım Hikmet’in; Bursa Cezaevi’ndeki günlerinde oluşturduğu dizeler, usta sanatçı Erkal tarafından, her gösteriminde olduğu gibi olağanüstü bir hitabet ve oyun gücü ile tek perdede soluksuz tamamlandı.
Gösterim sonunda; 2016-2017 Akademik Yılı içerisinde gerçekleştirilen “GAÜ 4’üncü Tiyatro Günleri” de tamamlanmış oldu. GAÜ önderliğinde, Asel ve Kam-Tek Firmaları şirketlerinin sponsorluğunda gerçekleşen festival haftasında, tiyatro sanatının en seçkin örnekleri, GAÜ Kampüsü’nde tiyatro severler ile bir kez daha buluşmuş oldu. Festivalin; ana stratejisi ise, her yıl olduğu gibi, yine GAÜ Sahne Sanatları Fakültesi, Drama ve Oyunculuk Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Levent Sunar liderliğinde, bölüm öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından sürdürüldü.
Festivalin kapanış serenomisinde; Genco Erkal’a; GAÜ rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk tarafından teşekkür edilip, bir anı plaketi de sunulurken, izleyicilerin alkışları eşliğinde sahnede duygulu, güzel anlar yaşandı.