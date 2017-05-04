Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Mayıs 2017 Perşembe 14:59

GENCO ERKAL, BÜYÜLEDİ.

GENCO ERKAL, BÜYÜLEDİ.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
GAÜ Spectrum; Sanatseverlere, Tarihi Gecelerden Birini Daha Yaşattı

Girne Amerikan Üniversitesi’nin “4’üncü Tiyatro Günleri” kapsamında; heyecan ile beklenen, ünlü tiyatro sanatçısı Genco Erkal’ın tek kişilik oyunu olan ve “Vatan Şairi” Nazım Hikmet’in, “Memleketimden İnsan Manzaraları” adlı gösterimi dün akşam gerçekleştirildi.

GAÜ Spectrum Sahnesi’nde, sanatseverlerin çok yoğun bir ilgi gösterek izledikleri, 2 saatlik edebiyat ve oyunculuğun en üst düzeyde sergilendiği performans; Genco Erkal’ı; sanatseverlerin kalbinde bir kez daha, en üst mertebeye oturttu.



“Vatan Şairi Nazım Hikmet’in; Bursa Cezaevi’ndeki günlerinde oluşturduğu dizeler, usta sanatçı Erkal tarafından, her gösteriminde olduğu gibi olağanüstü bir hitabet ve oyun gücü ile tek perdede soluksuz tamamlandı.

Gösterim sonunda; 2016-2017 Akademik Yılı içerisinde gerçekleştirilen “GAÜ 4’üncü Tiyatro Günleri” de tamamlanmış oldu. GAÜ önderliğinde, Asel ve Kam-Tek Firmaları şirketlerinin sponsorluğunda gerçekleşen festival haftasında, tiyatro sanatının en seçkin örnekleri, GAÜ Kampüsü’nde tiyatro severler ile bir kez daha buluşmuş oldu. Festivalin; ana stratejisi ise, her yıl olduğu gibi, yine GAÜ Sahne Sanatları Fakültesi, Drama ve Oyunculuk Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Levent Sunar liderliğinde, bölüm öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından sürdürüldü.



Festivalin kapanış serenomisinde; Genco Erkal’a; GAÜ rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk tarafından teşekkür edilip, bir anı plaketi de sunulurken, izleyicilerin alkışları eşliğinde sahnede duygulu, güzel anlar yaşandı.  
banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
GENCO ERKALBÜYÜLEDİ.
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Toparlanıyoruz'dan “sit Alanları Katliamı” Uyarısı Toparlanıyoruz'dan “sit Alanları Katliamı”...
Ales 2017 Sınavı Pazar Günü Yapılıyor Ales 2017 Sınavı Pazar Günü Yapılıyor
DPÖ Nisan Ayı Enflasyon Oranını Açıkladı DPÖ Nisan Ayı Enflasyon Oranını Açıkladı
Kolej Giriş Sınavı’nın 2. Basamağı Cumartesi Kolej Giriş Sınavı’nın 2. Basamağı Cumartesi
Erzincan Kıbrıs Muharip Gazileri, Şehit Aileleri Ve Malul Gaziler Derneği’ni Ziyaret Etti Erzincan Kıbrıs Muharip Gazileri, Şehit Aileleri...
İş Sağlığı Ve Güvenliği Haftası İş Sağlığı Ve Güvenliği Haftası
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Toparlanıyoruz'dan “sit Alanları Katliamı”...
Toparlanıyoruz-Temiz Toplum Derneği, Anıtlar Yüksek Kurulu’nun “Salamis Arkeolojik Sit Alanı”ndaki...

Haberi Oku