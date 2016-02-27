Gençlik Dairesi İle İş Kadınları Derneği İş Birliği Protokolü İmzaladı

PROTOKOLLE DERNEK BİNASI BUNDAN BÖYLE “SURLARİÇİ GENÇLİK MERKEZİ” OLARAK DA HİZMET VERECEK

Lefkoşa, 27 Şubat 16 (.): Gençlik Dairesi ile İş Kadınları Derneği (İKD) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Gençlerin gerek sosyalleşme, gerekse iş dünyası hakkında bilgi alarak geleceklerini planlamaları, potansiyellerini artırmaları ve çeşitli sosyal faaliyet ve eğitimlerle gelişmelerine katkı sağlamayı amaçlayan protkolle bundan böyle derneğin Lefkoşa surlariçinde “İKD Köşkü” olarak bilinen binası, “Surlariçi Gençlik Merkezi” olarak da hizmet verecek.

Bugün bu kapsamda İKD Köşkü’nde törenle protokol imzalandı.

Protokole KKTC Gençlik Dairesi Müdürü Hatice Düzgün ve İş Kadınları Derneği Başkanı Semral Erel imza koydu.

Törende açılış konuşmaları yapıldı, Gençlik Dairesi Vadili Gençlik Merkezi Halk Dansları Topluluğu gösterisi sunuldu, ardından Surlariçi Gençlik Merkezi’nin açılışı yapılarak gezildi.

Etkinlikte, Grup Mor Işıklar da konser verdi.

Etkinliğe, Başbakan Ömer Kalyoncu ve eşi Özay Kalyoncu’nun yanısıra Gençlik Dairesi Müdürü Hatice Düzgün, İş Kadınları Derneği Başkanı Semral Erel, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı, CIOFF Kıbrıs Başkanı Özlem Kadirağa, FOGEM Başkanı Salahi Döşemeci, daire ve dernek temcilcileri ve gençler katıldı.

DÜZGÜN: “DEVLET-SİVİL TOPLUM İŞ BİRLİĞİNİN GÜZEL BİR ÖRNEĞİ”

Gençlik Dairesi Müdürü Hatice Düzgün etkinlikte yaptığı konuşmada, bugün Gençlik Dairesi ile İş Kadınları Derneği’nin devlet-sivil toplum iş birliğinin güzel bir örneğini sergilediğini belirterek, herşeyi gençlerin geleceği için yapmakta olduklarını söyledi.

Hükümetin temel hedefinin; AB gençlik politikaları ile uyumlaştırılmış kapsamlı bir gençlik politikası ve stratejisi oluşturmayı, gençlerin özgür, aktif ve özerk birer yurttaş olabilmeleri için gerekli yapıları oluşturma ve imkan sağlama olduğunu ifade eden Düzgün, hükümet adına bu hedefleri gerçekleştirmekten Gençlik Dairesi’nin sorumlu olduğunu vurguladı.

Gençlik Dairesi’nin gerçekleştirdiği faaliyetlere değinen Düzgün, dairenin 6 aylık sürede; aktif gençlik merkezi sayısını 3’ten 12’ye çıkardığını, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu ile iş birliğini artırdığını, gençlerin Kantara ve kış kamplarından daha fazla yararlanmalarını sağladığı, yeni kamp yeri için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Düzgün, kırsal kesimde yaşayan gençlerin olanaklarını geliştirmeye yönelik ‘Gezici Gençlik Merkezi’ hayata geçirildiği, daire-sivil toplum örgütleri- gençlik örgütleri arasında iş birliğinin geliştirilmesi için toplantılar düzenlendiğini, belediyelerle iş birliği çalışmalarının sürdüğünü, ailelerin gençlerle daha iyi iletişimde olmalarını sağlama için 16 bölgede “Ailede Huzur” seminerlerinin devam ettiğini anlattı.

Hatice Düzgün, ulusal aile eğitim programının hayat bulması için öncülüğünü Başbakan Kalyoncu’nun eşi Özay Kalyoncu’nun çektiği Aile Eğitim Yönlendirme Koordinasyon Merkezi kurulması için çalışmalara devam ettiğini de bildirdi.

EREL: “GENÇLERİN SURLARİÇİNDE GERÇEKLEŞTİRECEĞİ ÇALIŞMALARA ÖNEM VERİYORUZ”

İş Kadınları Derneği Başkanı Semral Erel, ülkede girişimciliğin artırılması, özellikle kadın girişimciliğinin gelişmesi kapsamında faaliyetler yürütmekte olan derneğin, kamu ve özel sektör paydaşlarıyla da iş birliği yaptığını söyledi.

Gençlik Dairesi’nin gençlere diğer bir ifade ile geleceğin iş insanlarına yönelik eğitim ve etkinliklerinin derneğin surlariçindeki binasında program dahilinde gerçekleştirecek olmalarının kendileri için öneminin büyük olduğunu ifade eden Erel, atılan adımın bölgeye katkı yapacağını belirtti.

“Bu işbirliği hem üyelerimizin sosyal sorumluluğu kapsamında bu binanın kullanımını sağlarken aynı zamanda da derneğimiz tarafından genlerimizin eğitim ve etkinlik programına eklenen bir sunum ile iş dünyası rol modellerimizin gençlere sunum yapması ve başarı hikayelerini aktarmaları da sağlanacaktır” diyen Erel, dernek binasındaki 20 kişilik bilgisayar odasında gençlere eğitim verileceğini de kaydetti.

KALYONCU: “DEVLETİN SURLARİÇİNE EL ATMASI ŞART”

Başbakan Ömer Kalyoncu ise konuşmasında devletin surlariçine el atmasının şart olduğunu ifade ederek, bu kapsamda adım atan Gençlik Dairesi ile İş Kadınları Derneği’ne teşekkür etti.

Surlariçinde çok sayıda gencin yaşadığını ve başka gençlik merkezlerinin de açılması gerektiğini belirten Kalyoncu, Gençlik Merkezleri’nin gençlerin sosyal ve iş yaşamında başarılı olmaları yönünde katkılar yaptığını kaydetti.

“Gençleri kötü alışkanlıklardan korumak, sanatsal, sosyal beceriler kazandırmak önemli bir konudur” diyen Kalyoncu, gençlerin kendi kararlarını kendilerinin verebilmelerinin büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Kalyoncu, Gençlik Merkezleri’nin gençlerin bu etkinliklere katılımalarını sağlamayacağını ve onları kötü alışkanlıklardan koruyacağını ifade ederek, bugün bu yönde adım atan Gençlik Dairesi ile İş Kadınları Derneği’ni kutladı.

(UG/GÜL) FOTOĞRAFLI