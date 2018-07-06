banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98929
ALTIN
185.112
DOLAR
4.5790
STERLİN
6.0809
EURO
5.3870
Türkkal tutuklu yargılanacak
TÜRKKAL TUTUKLU YARGILANACAK
Metehan sapığı tutuklu yargılanacak
METEHAN SAPIĞI TUTUKLU YARGILANACAK
Çok acil kan aranıyor
ÇOK ACİL KAN ARANIYOR
Bakanlar kurulu başladı
BAKANLAR KURULU TOPLANDI
banner282

Gençlik Dairesi Çalışmaları Sürüyor

Lefkoşa, 6 Temmuz 18 : Gençlik Dairesi Gençlik Merkezleri yeni dönemde yeni aktiviteleriyle gençlere yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Gençlik Dairesi Çalışmaları Sürüyor

Lefkoşa, 6 Temmuz 18 : Gençlik Dairesi Gençlik Merkezleri yeni dönemde yeni aktiviteleriyle gençlere yönelik çalışmalarına devam ediyor.

06 Temmuz 2018 Cuma 14:09
Gençlik Dairesi Çalışmaları Sürüyor

Lefkoşa, 6 Temmuz 18 : Gençlik Dairesi Gençlik Merkezleri yeni dönemde yeni aktiviteleriyle gençlere yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Gençlik Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Bostancı Gençlik Merkezinde Uzman Melisa Tünay tarafından, Güneşköy 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi Özel Eğitim Merkezi ve Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi gençlerine koro ve orkestra eğitimi veriliyor.

Vadili Gençlik Merkezi’nde ise Eğitmen Ümran Bolsoy tarafından küçük ve gençler olmak üzere iki gruba modern dans atölyesi çalışmaları verilirken, Uzman Melisa Tünay tarafından müzik atölyesi çalışmaları yapılıyor.

Akdoğan Gençlik Merkezi’nde , Dr. Fatoş Giritli ve Uzman . Zehra Şonya tarafından yaratıcı drama atölyesi ve sanat atölyesi çalışmaları sürdürülüyor.

Gençlik Dairesi’nin Paşaköy, Vadili ve Akdoğan Gençlik Merkezlerinde de halk dansları çalışmalarına devam ediliyor.

11 dönem sürecek Gençlik Dairesi Kantara Gençlik Kampı 8 Eylül’de tamamlanacak.

Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu, hem merkezlerde hem de Kantara ve Lapta Gençlik Kampları’nda gençlere yönelik çalışmaların yoğun olarak sürdürüldüğünü belirterek, merkezlerde gerçekleştirilen aktivitelerin ücretsiz olduğunu ve bölge halkının çocuklarını yönlendirebileceğini vurguladı.

Çolakoğlu, Gençlik Dairesi’nde, merkezlerde ve kamplarda görev alan tüm eğitimcilere, gönüllü çalışanlara ve daire personeline de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

(RU/YIL)
banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güzelyurt’ta “barış Manço Anı Gecesi” Düzenlendi!
Güzelyurt’ta “barış Manço Anı Gecesi” Düzenlendi!
Kıbtes , Eğitimde Örgütlü Sendikaların Bazı Eylemlerini Eleştirdi!
Kıbtes , Eğitimde Örgütlü Sendikaların Bazı Eylemlerini Eleştirdi!
Sağlık Bakanı Besim Gazimağusa'daki Özel Hastaneleri Ziyaret Etti!
Sağlık Bakanı Besim Gazimağusa'daki Özel Hastaneleri Ziyaret Etti!
Çerkezköy Esnaf Odası’ndan Ktezo’ya Ziyaret
Çerkezköy Esnaf Odası’ndan Ktezo’ya Ziyaret
Özyiğit:
Özyiğit:"amacımız Dünya İle Yarışan, Nitelikli İnsan Dokusuna Sahip Bir Toplum Yaratmak”
Akıncı: “çevre Duyarlılığı Bir Kültür Ve Yaşam Biçimi Haline Gelmeli”
Akıncı: “çevre Duyarlılığı Bir Kültür Ve Yaşam Biçimi Haline Gelmeli”
Dkb’den Erdoğan’ın Ziyaretini Protesto Çağrısı
Dkb’den Erdoğan’ın Ziyaretini Protesto Çağrısı
Spehar, Lute’un Temaslarına Temmuzda Başlamasını Beklediklerini Kaydetti
Spehar, Lute’un Temaslarına Temmuzda Başlamasını Beklediklerini Kaydetti
Tarım Dairesi Gıda Denetim Sonuçlarını Açıkladı!
Tarım Dairesi Gıda Denetim Sonuçlarını Açıkladı!
Akıncı: “Lute’un Gelişi, Sonu Gelmez Yeni Bir Müzakere Sürecinin Başlangıcı Olarak Nitelendirilmemeli”
Akıncı: “Lute’un Gelişi, Sonu Gelmez Yeni Bir Müzakere Sürecinin Başlangıcı Olarak Nitelendirilmemeli”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim