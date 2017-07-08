Gençlik Yarışması 34 Yaşında...

YILIN GENÇ KIZI VE YILIN GENÇ ERKEĞİ BELLİ OLDU

İskele Belediyesi’nin bu yıl Kıbrıs Medya Grubu’nun katkılarıyla düzenlediği Yılın Genç Kızı ve Yılın Genç Erkeği yarışması 34. yaşını kutladı. 49. Geleneksel İskele Festivali’nde gerçekleşen Gençlik Yarışmasının birincileri; Yılın Genç Kızı 16 yaşındaki Anastasia Kuznetsova olurken, Yılın Genç Erkeği ise 17 yaşındaki Mustafa Yiğithan oldu. Birinciler 1000 TL’lik para ödülünün yanısıra saat ve altın kolyenin de sahibi oldular. Ödüller, Kıbrıs Medya Grubu tarafından verildi.

49. Geleneksel İskele Festivali 8. günde geleneksel bir yarışmaya ev sahipliği yaptı. Günkut Ajans Direktörü Bülent Günkut organizasyonu ile bu yıl 34.’sü düzenlenen Gençlik Yarışması, diğer adıyla Yılın Genç Kızı ve Yılın Genç Erkeği geceye damgasını vurdu. Geçtiğimiz 33 yılda yarışmada 1. gelenlerin sahneye davet edildiği gecede 2017 birincilerine 1000 TL para ödülü verildi.

Erkek ve kız spor geçişle başlayan gece, her bir yarışmacının kendisini tanıttığı final geçişleriyle devam etti.





YILIN GENÇ KIZI ANASTASİA KUZNETSOVA...

Büyük seçici kurulun Yılın Genç Kızı ve Yılın Genç Erkeğini seçmekte bir hayli zorlandığı gecede 34. Gençlik Yarışmasında rakiplerini geride bırakarak Yılın Genç Kızı unvanını almaya hak kazanan isim İskele’den 16 yaşındaki Anastasia Kuznetsova oldu. Kuznetsova, 1000 TL’lik para ödülünün yanı sıra altın kolyenin de sahibi oldu. Yılın Genç Kızı ödülünü İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Kıbrıs Medya Grubu’ndan Bahar Elitok ile birlikte verdi.

YILIN GENÇ ERKEĞİ MUSTAFA YİĞİTHAN...

Gecenin finalinde ismi açıklanan bir diğer isim ise, Yılın Genç Erkeği kategorisinde birinci olan Gazimağusa’dan 17 yaşındaki Mustafa Yiğithan oldu. Yiğithan, 1000 TL’lik para ödülünün yanı sıra kol saatinin de sahibi oldu. Yiğithan’a ödülünü Kıbrıs Medya Grubu Magazin Müdürü Orhan İsmailoğlu verdi.

2016 YILIN GENÇ ERKEKLERİ

1. Mustafa Yiğithan (1000 TL+KOL SAATİ)

2. Ferdi Karslı (500 TL+CEP TELEFONU)

3. Cesim Erma (300 TL)

2016 YILIN GENÇ KIZLARI

1. Anastasia Kuznetsova (1000 TL+ALTIN KOLYE)

2. Sıla Yurteri (500 TL+CEP TELEFONU)

3. Gölgem Serdengeçti (300 TL)

Jüri koltuğuna geçtiğimiz 33 yılın bazı güzellerinin oturduğu 34. Gençlik Yarışması’nda; Kıbrıs Müzik Yolcuları sahne aldı.

SADIKOĞLU: “FESTİVALİMİZ YARIM ASIRLIK OLMA YOLUNDA”

Geceye ev sahipliği yapan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu bir de konuşma yaptı. 34 yıllık bir efsane olan Yılın Genç Kızı ve Yılın Genç Erkeği yarışmasının, yalnızca İskele’den değil bugün ada genelindeki gençler tarafından da yakından takip edildiğine dikkat çeken Sadıkoğlu, herkesin sabırsızlıkla beklediği böylesi güzel bir geceyi yaşamaktan mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti. Başkan Sadıkoğlu konuşmasının sonunda Bülent Günkut başta olmak üzere tüm Günkut Ajans ailesine, Kıbrıs Medya Grubu Yönetimi ve çalışanlarına kısacası emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

GÜNKUT: “İSKELE AŞKTIR”

Günkut Ajans Direktörü, 34. Gençlik Yarışmasının organizatörü Bülent Günkut ise konuşmasında, 50.yılına 1 yıl kalan Geleneksel İskele Festivali’nde olmaktan gurur duyduğunu söyledi. Katkılarından ötürü İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür eden Günkut, İskele’ye aşk ile bağlı olduğunu vurguladı

Birinci, ikinci ve üçüncülerin açıklandığı gece plaketlerde verdi. Gece, Yılın Genç Kızı ve Yılın Genç Erkekleri ile fotoğraf çekimi ile son buldu.

FESTİVALDE BU AKŞAM KORAY AVCI KONSERİ VAR

Öte yandan yarın son bulacak 49. İskele Festivali bu akşam Koray Avcı Konseri ile devam edecek. İskele Açık Hava Kültür Merkezi’nde saat 22.00’de başlayacak konser ücretsiz.

FESTİVALİN FİNALİ YARIN ÇOCUK ŞÖLENİ İLE

Festival; yarın saat 10.00’da 9.’su düzenlenecek İskele Belediyesi Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Yarışması ve yarın akşam saat 20.00’deki İskele Belediyesi ve İSDER işbirliğinde düzenlenecek Çocuk Şöleni ile son bulacak.