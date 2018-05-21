Gençlik ve Spor Bayramı Taekwando Judo şampiyonası

GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI TAEKWONDO JUDO ŞAMPİYONASI
TAEKWONDO BAYANLAR MÜSABAKA SONUÇLARI:
1.KATAGORİ: 1. Pınar Akarpınar 2. Ana Tüysüz 3. Gülistan Hamrayeva
2.KATAGORİ: 1. Şerife Nur Patlar 2. Yaren Yuvka 3. Havin Yılmaz
3.KATAGORİ: 1. Ayşe Dişçeken 2. Maryam Golabgir 3. Mehtap Cevdet
4.KATAGORİ: 1. Dora Selen Acaralp 2. Ayniye Cevdet
5.KATAGORİ: 1. Elena Pakhovoma 2. Ceren Acaralp
TAEKWONDO ERKEKLER MÜSABAKA SONUÇLARI:
1.KATAGORİ: 1. Rayan Golabgir 2. Mehmet Kuş 3. Oğuz Kaan Bilgen
2.KATAGORİ: 1. Ahmet Dişçeken 2. Yunus Emre Tomak 3. Nazım Efe Hamurcu
3.KATAGORİ: 1.Roham Golabgir 2. Ertuğ Kılıç 3. Mehmet Çil
5.KATAGORİ: 1. Alex Tüysüz 2. Sarp Karataban 3. Boran Yılmaz
6.KATAGORİ: 1. Nikita Gordeev 2. Denktaş Karamahmutoğlu 3. Ufuk Gül
JUDO ERKEKLER MÜSABAKA SONUÇLARI:
1.KATAGORİ: 1. Mehmet Mert Kaya 2. M.Sarp Karataban 3. Babür Murtaza Kuloğlu
2.KATAGORİ: 1. Poyraz Polat 2. Ufuk Eren Öztürk 3. Mustafa Zana Bayram
3.KATAGORİ: 1. Mehmet Kayra 2. Mehmet Taha 3. Emirhan Erdal
JUDO ERKEKLER MÜSABAKA SONUÇLARI:
1.KATAGORİ: 1. Ömür Zahide Gül 2. İpek Nur Gül 3. Zehra Bilge Bayram
2.KATAGORİ: 1. Zekiye Buse Aslan 2. Ayşenaz erdoğan