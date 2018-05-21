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Gençlik ve Spor Bayramı Taekwando Judo şampiyonası

Gençlik ve Spor Bayramı Taekwando Judo şampiyonası

21 Mayıs 2018 Pazartesi 10:50
Gençlik ve Spor Bayramı Taekwando Judo şampiyonası

GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI TAEKWONDO JUDO ŞAMPİYONASI

TAEKWONDO BAYANLAR MÜSABAKA SONUÇLARI:

1.KATAGORİ: 1. Pınar Akarpınar        2. Ana Tüysüz         3. Gülistan Hamrayeva

2.KATAGORİ: 1. Şerife Nur Patlar       2. Yaren Yuvka        3. Havin Yılmaz

3.KATAGORİ: 1. Ayşe Dişçeken         2. Maryam Golabgir  3. Mehtap Cevdet

4.KATAGORİ: 1. Dora Selen Acaralp 2. Ayniye Cevdet

5.KATAGORİ: 1. Elena Pakhovoma   2. Ceren Acaralp

TAEKWONDO ERKEKLER MÜSABAKA SONUÇLARI:

1.KATAGORİ: 1. Rayan Golabgir      2. Mehmet Kuş                     3. Oğuz Kaan Bilgen

2.KATAGORİ: 1. Ahmet Dişçeken     2. Yunus Emre Tomak          3. Nazım Efe Hamurcu

3.KATAGORİ: 1.Roham Golabgir      2. Ertuğ Kılıç                         3. Mehmet Çil

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4.KATAGORİ: 1. Arda Aslan Öztürk  2. Kerim Karpuz                    3. Mert Kaya

5.KATAGORİ: 1. Alex Tüysüz           2. Sarp Karataban                 3. Boran Yılmaz

6.KATAGORİ: 1. Nikita Gordeev      2. Denktaş Karamahmutoğlu  3. Ufuk Gül

JUDO ERKEKLER MÜSABAKA SONUÇLARI:

1.KATAGORİ: 1. Mehmet Mert Kaya  2. M.Sarp Karataban  3. Babür Murtaza Kuloğlu

2.KATAGORİ: 1. Poyraz Polat           2. Ufuk Eren Öztürk    3. Mustafa Zana Bayram

3.KATAGORİ: 1. Mehmet Kayra       2. Mehmet Taha          3. Emirhan Erdal

JUDO ERKEKLER MÜSABAKA SONUÇLARI:

1.KATAGORİ: 1. Ömür Zahide Gül     2. İpek Nur Gül          3. Zehra Bilge Bayram

2.KATAGORİ: 1. Zekiye Buse Aslan  2. Ayşenaz erdoğan

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