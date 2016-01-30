‘Gençlik Sporları Şöleni’ Bugün Cemsa Karting Tesisleri’nde Gerçekleşti

‘GENÇLİK SPORLARI ŞÖLENİ’ BUGÜN CEMSA KARTİNG TESİSLERİ’NDE GERÇEKLEŞTİ



Gençlik Dairesi’nin düzenlediği “Gençlik Sporları Şöleni” bugün Lefkoşa Cemsa Karting Tesisleri’nde gerçekleşti.

Etkinlikte, 15 Gençlik Merkezlerinden şölene katılan gençler; Karting, Hemsball, Bisiklet, Mini Futbol ve Hentbol oynadılar.

DÜZGÜN “GENÇLERİN MOTİVE OLMASI VE EĞLENMESİNİ AMAÇLADIK”

Gençlik Dairesi Müdürü Hatice Düzgün etkinlik açılışında yaptığı konuşmada, dairenin, 2016- 2017 eğitim öğretim yılı güz döneminin geride kalması ve okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle gençlere yönelik spor şöleni düzenlediğini belirterek, etkinlikte gençlerin motive olmalarını ve eğlenmelerini amaçladıklarını kaydetti.

Bugün 15 gençlik merkezinden Cemsa Karting Tesisleri’ne gelen gençlerin gruplar halinde kendi aralarında Karting, Hemsball, Bisiklet, Mini Futbol ve Hentbol sporlarını yapacaklarını ifade eden Düzgün dereceye girenlere ödül verileceğini söyledi.

Gençlik Dairesi’nin 15 günlük tatil süresinde gençlere ayrıca Lapta ile Kantara’da kış kampı da düzenlediğini ifade eden Düzgün, bugün başlayan kamp için gençlerin yola çıktığını belirtti.

Gençlik ve Spor Dairesi’nin gençlere yönelik çalışmalarının sürdüğünü belirten Düzgün, bu kapsamda hazırladıkları hazı projeleri ileriki günlerde duyuracaklarını kaydetti.



















