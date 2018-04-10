Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110802
ALTIN
176.245
DOLAR
4.0956
STERLİN
5.8012
EURO
5.0610
Lefkoşa Merit’te yangın!
Lefkoşa Merit’te yangın!
ATLASGLOBAL, 25 NİSAN’DAN İTİBAREN ERCAN SEFERLERİNDE "DEĞİŞİKLİĞE" GİDİYOR
ATLASGLOBAL, 25 NİSAN’DAN İTİBAREN ERCAN...
ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM   
ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM   
ÖLÜMLÜ KAZA…
ÖLÜMLÜ KAZA…
banner256

Gençlik Örgütü’nden Değirmencioğlu ve Çolakoğlu’na ziyaret

Gençlik Örgütü’nden Değirmencioğlu ve Çolakoğlu’na ziyaret

10 Nisan 2018 Salı 14:36
Gençlik Örgütü’nden Değirmencioğlu ve Çolakoğlu’na ziyaret
banner238

Gençlik Örgütü’nden Değirmencioğlu ve Çolakoğlu’na ziyaret

CTP Gençlik Örgütü’nde geçtiğimiz haftalarda yapılan kurultayla göreve gelen yeni yönetim ilk ziyaretlerine başladı.

Genel Başkan Bertu Dedeler, MYK üyeleri ve Gençlik Örgütü temsilcileri hükümetin gençlerle ilgili başlıca çalışma alanı olan Gençlik Dairesi ve Spor Dairesi’ni ziyaret etti.

İlk olarak Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu ile bir araya gelen gençler, yeni dönemde dairenin gençlerle ilgili projelerini dinlediler. Daha sonra Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu’nu ziyaret eden örgüt temsilcileri, sporda yaratılabilecek alternatif alanlarla ilgili verimli sohbetler gerçekleştirdi.

Gençler ziyaretleri sırasında; Gençlik Örgütü’nün geçtiğimiz yıl geniş katılımlı bir şekilde gerçekleştirdiği Gençlik Politikaları Çalıştayı raporlarını da daire müdürlerine takdim ederek, raporlardan yararlanılması taleplerini yenilediler.




Anahtar Kelimeler:
Bertu DedelerŞifa ÇolakoğluCTP Gençlik Örgütü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BARAKA TİYATRO, “INDIA BANKASI” İLE 17 NİSAN’DA SEYİRCİYLE BULUŞUYOR
BARAKA TİYATRO, “INDIA BANKASI” İLE 17 NİSAN’DA SEYİRCİYLE BULUŞUYOR
KTÖS, BIRMINGHAM'DA NASUWT GENEL KURULU’NA KATILDI
KTÖS, BIRMINGHAM'DA NASUWT GENEL KURULU’NA KATILDI
ATLASGLOBAL: “KKTC UÇUŞLARINDA DURDURMA YOK, TARİFE DEĞİŞİKLİĞİ SÖZ KONUSU”
ATLASGLOBAL: “KKTC UÇUŞLARINDA DURDURMA YOK, TARİFE DEĞİŞİKLİĞİ SÖZ KONUSU”
GÜNGÖRDÜ: “4 AYDA 18 KÖPEK SAHİPLENDİRİLDİ”
GÜNGÖRDÜ: “4 AYDA 18 KÖPEK SAHİPLENDİRİLDİ”
ÇALIŞMA BAKANI ÇELER BU AKŞAM ANKARA’YA GİDECEK
ÇALIŞMA BAKANI ÇELER BU AKŞAM ANKARA’YA GİDECEK
CYPFRUVEX 12 NİSAN’DA ÖDEME YAPACAK
CYPFRUVEX 12 NİSAN’DA ÖDEME YAPACAK
MECLİS BAŞKANI ULUÇAY, YÜKSEK MAHKEME BAŞKANI ŞEFİK’İ KABUL ETTİ
MECLİS BAŞKANI ULUÇAY, YÜKSEK MAHKEME BAŞKANI ŞEFİK’İ KABUL ETTİ
MECLİS GENEL KURULU’NDA ÇALIŞMA YAŞAMI, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE EKONOMİK KONULAR DA TARTIŞILDI
MECLİS GENEL KURULU’NDA ÇALIŞMA YAŞAMI, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE EKONOMİK KONULAR DA TARTIŞILDI
VARIŞ: “SAĞLIKLA İLGİLİ UYGUN TAKVİMLENDİRME YAPILMAZ, PERSONEL, ALT YAPI VE YASAL EKSİKLİKLER İVEDİLİKLE GİDERİLMEZSE KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ DURABİLİR”
VARIŞ: “SAĞLIKLA İLGİLİ UYGUN TAKVİMLENDİRME YAPILMAZ, PERSONEL, ALT YAPI VE YASAL EKSİKLİKLER İVEDİLİKLE GİDERİLMEZSE KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ DURABİLİR”
DİLEKÇE VE OMBUDSMAN KOMİTESİ, GÜNDEMİNDEKİ BİR DİLEKÇEYİ GÖRÜŞEREK, KARARA BAĞLADI
DİLEKÇE VE OMBUDSMAN KOMİTESİ, GÜNDEMİNDEKİ BİR DİLEKÇEYİ GÖRÜŞEREK, KARARA BAĞLADI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim