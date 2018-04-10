Gençlik Örgütü’nden Değirmencioğlu ve Çolakoğlu’na ziyaret

CTP Gençlik Örgütü’nde geçtiğimiz haftalarda yapılan kurultayla göreve gelen yeni yönetim ilk ziyaretlerine başladı.

Genel Başkan Bertu Dedeler, MYK üyeleri ve Gençlik Örgütü temsilcileri hükümetin gençlerle ilgili başlıca çalışma alanı olan Gençlik Dairesi ve Spor Dairesi’ni ziyaret etti.

İlk olarak Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu ile bir araya gelen gençler, yeni dönemde dairenin gençlerle ilgili projelerini dinlediler. Daha sonra Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu’nu ziyaret eden örgüt temsilcileri, sporda yaratılabilecek alternatif alanlarla ilgili verimli sohbetler gerçekleştirdi.

Gençler ziyaretleri sırasında; Gençlik Örgütü’nün geçtiğimiz yıl geniş katılımlı bir şekilde gerçekleştirdiği Gençlik Politikaları Çalıştayı raporlarını da daire müdürlerine takdim ederek, raporlardan yararlanılması taleplerini yenilediler.







