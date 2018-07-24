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Gençlik Merkezi 27. Genel Kurulu Yapıldı...

GENÇLİK MERKEZİ 27. GENEL KURULU YAPILDI... BAŞKAN MUSTAFA ÖZGÜ

Gençlik Merkezi 27. Genel Kurulu Yapıldı...

GENÇLİK MERKEZİ 27. GENEL KURULU YAPILDI... BAŞKAN MUSTAFA ÖZGÜ

24 Temmuz 2018 Salı 10:43
Gençlik Merkezi 27. Genel Kurulu Yapıldı...

GENÇLİK MERKEZİ 27. GENEL KURULU YAPILDI... BAŞKAN MUSTAFA ÖZGÜ

Faaliyetlerini Lefkoşa’da yürüten, gençlerin kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda etkinlikler gerçekleştirmesine destek veren Gençlik Merkezi, 27. Genel Kurulu’nu yaptı.

Genel kurulda yeni dönem yönetim kurulu şöyle belirlendi:

“Başkan Mustafa Özgü, Genel Sekreter Dr. Fatoş Giritli, Dış İlişkiler Basın Yayın Sorumlusu Doç. Dr. Ahmet Güneyli, Veznedar Osman Bayhanlı, Sosyal İlişkiler Sorumlusu Barış Önel, Lokal İşleri Sorumlusu Salahi Erkudret ve üyeler Yrd. Doç. Dr. Nazım Kaşot, Hüseyin Gürşan, Ali Alp Kolozali ve Kerim Şad Kolozali.”

Gençlik Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulu, 2018-2019 çalışma takvimini hazırlamak için Temmuz ayında biraraya gelmiş ve Kuzey Kıbrıs’ta özelde gençlerin genelde toplumun gelişimine katkı sağlamak için yeni bir çalışma programı ortaya koymuştur. Eylül 2018 dönemi itibariyle söz konusu program kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.

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Son Güncelleme: 24.07.2018 13:45
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