Gençlik Haftası Etkinlikleri Sürüyor...



ÖZEL EĞİTİM ALAN GENÇLERLE SPORTİF VE EĞİTSEL OYUNLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ



Başbakanlık Gençlik Dairesi Müdürlüğü’nün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, özel eğitim alan gençlerle sportif ve eğitsel oyunlar gerçekleştirildi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında Mağusa Özel Eğitim Merkezi, Algım Özel Eğitim Merkezi, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi, Ziyamet Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi, ÖZEV ve Girne Özel Eğitim Merkezlerindeki gençlerle, sportif ve eğitsel oyunlar gerçekleştirildi.

Bu bağlamda özel eğitim merkezlerinde düzenlenen etkinliklerin yanı sıra, 4 Mayıs’ta Mehmetçik ve 5 Mayıs’ta Lefke’de organizasyonlar yapıldı.



Özel Eğitim Merkezlerindeki etkinlikler kapsamında yaklaşık 250 gence ulaşılırken, Mehmetçik ve Lefke’deki etkinliklerimizde ise 400 civarında gence ulaşıldığı belirtildi.Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu, etkinlikler kapsamında istedikleri hedef sayıya ve sonuca ulaştıklarını kaydederek, görev alan tüm gönüllü liderlere ve daire personeline teşekkür etti.AKDOĞAN ETKİNLİKLERİ CUMAYA ERTELENDİMehmetçik ve Lefke’de bölge gençleriyle gerçekleştirilen etkinliklerin de başarıyla sonuçlandığını belirten Çolakoğlu, “Gençlik Haftası etkinlikleri, bölgedeki acı kayıp nedeniyle cuma gününe ertelenen Akdoğan Açık Hava Spor Tesislerinde gerçekleşecek şölenle son bulacak” dedi.Çolakoğlu, Akdoğan’daki etkinliklerin 16.00’da turnuvalar ve geleneksek oyunlar ile başlayacağını belirtirken, 19.30 da sahne gösterileriyle devam edeceğini söyledi.