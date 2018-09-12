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Gençlik Dairesi’nin Yaratıcı Sanat Etkinlikleri Sergisi Dün Akşam Açıldı

Gençlik Dairesi Müdürlüğü’nün yaz döneminde Akdoğan Gençlik Merkezi’nde düzenlediği sanat eğitimi kapsamında gerçekleştirilen Yaratıcı Sanat Etkinlikleri sergisi dün akşam Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu tarafından açıldı.

Gençlik Dairesi’nin Yaratıcı Sanat Etkinlikleri Sergisi Dün Akşam Açıldı

Gençlik Dairesi Müdürlüğü’nün yaz döneminde Akdoğan Gençlik Merkezi’nde düzenlediği sanat eğitimi kapsamında gerçekleştirilen Yaratıcı Sanat Etkinlikleri sergisi dün akşam Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu tarafından açıldı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 10:44
Gençlik Dairesi’nin Yaratıcı Sanat Etkinlikleri Sergisi Dün Akşam Açıldı

Gençlik Dairesi Müdürlüğü’nün yaz döneminde Akdoğan Gençlik Merkezi’nde düzenlediği sanat eğitimi kapsamında gerçekleştirilen Yaratıcı Sanat Etkinlikleri sergisi dün akşam Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu tarafından açıldı.

Gençlik Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Akdoğan Gençlik Merkezi’nde saat 19.30’da bölge halkının katılımıyla gerçekleşen açılışta, eğitim alan çocuklara başarı belgeleri takdim edildi.

Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu açılışta yaptığı konuşmada, Başbakan Tufan Erhürman’ın yoğun programı sebebiyle sergi açılışına katılamadığını belirterek, Başbakan’ın çocuklara başarı dileklerini ve sevgilerini iletti..

Çolakoğlu, yaz döneminde başlattıkları çalışmaları Dr. Fatma Giritli ve Uzm. Zehra Şonya ile yürüttüklerini kaydederek, görev alan eğitimcilere, merkez sorumlusu Mukaddes Serdengeçti’ye ve Gençlik Dairesi personeline katkılarından dolayı teşekkür etti.

Sanat eğitiminin bireylerin ve toplumun yaşadıkları çevreye, duyarlılıkta, yararlı etkileşimde, estetik gereksinimde, ürün ortaya koymada, yorumlamada, yaşantılarını daha anlamlı hale getirmelerinde çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Çolakoğlu, çocukların-gençlerin çok özel iç dünyalarının aktarımına paylaşımına, anlatımına şahitlik etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Son Güncelleme: 12.09.2018 15:27
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