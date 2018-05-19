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Gençlik Dairesi’nin Gençlik Haftası Etkinlikleri Sona Erdi!

Başbakanlık Gençlik Dairesi Müdürlüğü’nün 19 Mayıs Atütürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği Gençlik Haftası etkinlikleri dün Akdoğan Belediyesi Açık Hava Spor tesislerinde gerçekleştirilen etkinliklerle sona erdi. 

Gençlik Dairesi’nin Gençlik Haftası Etkinlikleri Sona Erdi!

Başbakanlık Gençlik Dairesi Müdürlüğü’nün 19 Mayıs Atütürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği Gençlik Haftası etkinlikleri dün Akdoğan Belediyesi Açık Hava Spor tesislerinde gerçekleştirilen etkinliklerle sona erdi. 

19 Mayıs 2018 Cumartesi 10:52
Gençlik Dairesi’nin Gençlik Haftası Etkinlikleri Sona Erdi!

 Başbakanlık Gençlik Dairesi Müdürlüğü’nün 19 Mayıs Atütürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği Gençlik Haftası etkinlikleri dün Akdoğan Belediyesi Açık Hava Spor tesislerinde gerçekleştirilen etkinliklerle sona erdi. 

Etkinliklerin ilk bölümünde basketbol turnuvaları, plates futbolu turnuvaları, sportif ve geleneksel oyunlar ile sahne gösterileri sunuldu. 

Gençlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, etkinliklere Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu ve Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif’de katıldı. 

Etkinlikte “Sanat Çadırı” da kurularak gençlere uygulamalı sanatsal çalışmalarda yaptırıldı. 

Gündüz bölümünde spor etkinliklerine katılan gençler başarı madalyalarını Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu’ndan aldı. 

Akşam bölümünde ise Polatpaşa Lisesi Mandela Müzik Grubu, Gençlik Dairesi Paşaköy, Vadili ve Akdoğan Gençlik Merkezleri Halk Dansları gösterileri, Akdoğan Belediyesi Kültür Sanat ve Spor Derneği Halk Dansları Gösterisi ile belediye koro ve orkestrası, Gençlik Dairesi Modern Dans Grubu vePolatpaşa Lisesi Oratoryom grubu sahne aldı. 

ÇOLAKOĞLU

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Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada, anlamlı haftada gençlerle bütün olduklarını ve bu tür etkinliklerin yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, ve devlet işbirliğiyle artarak gerçekleştirilmesinin önemine değindi. 

Gençlik Dairesi Gençlik Merkezlerinde yeni dönemde gençler için açılacak etkinlikleri de duyuran Çolakoğlu, Şölene katkı koyan herkese teşekkür etti. 










 

Son Güncelleme: 19.05.2018 14:03
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