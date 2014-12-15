Gençlik Dairesi’nin Bağımlılıkla Mücadele İçin Oluşturduğu “Hayatı Seviyorum, Yaşamayı Seçiyorum Kampanyası” Tanıtıldı

TANITIMA KATILAN BAŞBAKAN YARDIMCISI DENKTAŞ, UYUŞTURUCU KONUSUNDA AÇIKLAMALAR YAPTI

DENKTAŞ: “BİZİM DÖNEMİMİZDE UYUŞTURUCU KULLANANLAR DIŞLANIRKEN ŞİMDİ NERDEYSE KULLANMAYANLAR DIŞLANIYOR, UYUŞTURUCU BU KADAR YAYGINLAŞTI”

“UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞI REHABİLİTASYON MERKEZİ BİNASI MART AYINDAN İTİBAREN KULLANIMA HAZIR OLACAK”

“UYUŞTURUCU KULLANAN BİR GENCİN, DİREKT CEZALANDIRILMASI YERİNE ONA TEDAVİ İMKANI VERİLMESİ, TEDAVİ OLMUŞSA KURTULMUŞ OLMASI YASALARDAKİ DEĞİŞİKLİKLERLE MÜMKÜN OLACAK”

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Serdar Denktaş, Uyuşturucu Bağımlılığı Rehabilitasyon Merkezi binasının Mart ayından itibaren kullanıma hazır olacağını kaydederek, gençleri ve çocukları uyuşturucu bağımlılığından koruyabilecek bir düzen yaratmanın herkesin görevi haline gelmesi gerektiğini söyledi.

Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele kapsamında yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini de vurgulayan Denktaş, “Bu yasal düzenlemeler içinde uyuşturucu kullanan, kullanıcı olan bir gencin, direkt olarak cezalandırılması yerine ona tedavi imkanı verilmesi, tedavi olmuşsa kurtulmuş olması yasalarda yapılacak değişikliklerle mümkün olacak” dedi.

Denktaş, bu yöndeki çalışmaların önümüzdeki yılın Ocak ayında Bakanlar Kurulu’nun gündemine getirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

“HAYATI SEVİYORUM, YAŞAMAYI SEÇİYORUM KAMPANYASI”

Gençlik Dairesi Müdürlüğü’nün bağımlılıkla mücadele için oluşturduğu “Geleceğimizi Şimdiden Yaratalım Projesi” çerçevesindeki “Hayatı Seviyorum, Yaşamayı Seçiyorum” kampanyası, düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

Basın toplantısına katılan Denktaş, hükümetin bu alanda atacağı adımlar hakkında açıklamalar yaptı.

Herkesin çocuklarını çok sevdiğini belirten Denktaş, ailelerin çocukların davranışlarını ne kadar takip ettiğinin, bunlardan ne kadar sonuç çıkardığının da son derece önemli olduğunu kaydetti.

“MAHALLE BASKISI…”

Çocuklarının davranışlarından bağımlılık içinde olduğunu fark eden bazı ailelerin mahalle baskısından korktuğunu da belirten Serdar Denktaş, KKTC’de tedavi için yeterli olanak olmadığını söyledi, bunu ülkenin bir başka “eksiği” olarak niteledi.

“TEHDİT ALTINDA OLAN HEPİMİZİN ÇOCUKLARI, TORUNLARI”

Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, uyuşturucu bağımlılığı konusunda verilecek mücadelede eğitimin, basının, yasal düzenlemelerin, polisin, sivil toplumun çalışmalarının önemine de dikkat çekti.

Denktaş, “Bizim dönemimizde uyuşturucu kullananlar dışlanırken şimdi nerdeyse kullanmayanlar dışlanıyor, uyuşturucu bu kadar yaygınlaşmış durumda. Tehdit altında olan hepimizin çocuklarıdır, torunlarıdır” dedi.

“SADECE EĞİTİMLE SONUÇ VERECEK BİR KONU DEĞİL”

Gençlik Dairesi’nin önemli bir çalışma başlattığına dikkat çeken Denktaş, bu çalışmaya polisin ve sivil toplumun katıldığını da belirtti, bağımlılıkla mücadelede eğitimin önemine dikkat çekti.

“Bu sadece eğitimle sonuç verecek bir konu değil” diyen Serdar Denktaş, polisiye tedbirlerin bağımlılıkla mücadelenin bir ayağı olduğunu kaydederek, “Şu ya da bu şekilde uyuşturucu kullanmaya başlayan bir genci yakalayıp cezaevine göndererek belki de kullanıcı olmaktan satıcı konumuna geçişine de ön ayak oluyoruz” dedi.

Denktaş, gençleri zehirlemek ve para kazanmak için ülkeye kaçak yollarla uyuşturucu sokanların yakalanmasına yönelik çalışmaların artırılması gerektiğini de vurguladı.

“GAZETELERDE GÖRDÜĞÜMDE ÜZÜLÜYORUM”

Eğitimcilerin ve aileler yanı sıra basın mensuplarının da bu konuda bilgilendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Denktaş, “Uyuşturucu kullanan bir gencin, hangi maddeyle yakalandığını, ismini ve resmini gazetelerde gördüğümde üzülüyorum” dedi.

Gençlerin yaşları ilerledikçe, sorumlulukları arttıkça uyuşturucudan kurtulabileceğini de kaydeden Denktaş, bu insanların sicillerindeki suç nedeniyle toplumdan dışlandığını kaydetti.