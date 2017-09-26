Gençlik Dairesi Müdürü Eroğlu Fıdaf Toplantısına Katıldı

Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu, Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu’nun (FIDAF) Güney Kore’de gerçekleşen uluslararası toplantısına katıldı.

Gencay Eroğlu, konuyla ilgili açıklamasında, 90 farklı ülkeden temsilcinin bulunduğu toplantıya katılımın KKTC’yi ve ülke kültürünü tanıtma açısından önemine işaret etti.

“Böylesi toplantılarla ülke gençlerimize uluslararası alanlarda kapılar açılıyor.” diyen Eroğlu, KKTC bayrağı ile böylesine bir toplantıda yer almanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Eroğlu, FIDAF alanında çalışmaların devam edeceğini belirterek, gerçekleşecek toplantılar ve ileride yapılacak işbirlikleriyle KKTC ve KKTC bayrağının uluslararası alanda daha çok tanınacağını vurguladı.