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Gençlik Dairesi Müdürü Çolakoğlu, Akçay Kültür Sanat Derneği Heyetini Kabul Etti

Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu, Akçay Kültür Sanat Derneği Başkanı Nisbet Kızılyürek ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Gençlik Dairesi Müdürü Çolakoğlu, Akçay Kültür Sanat Derneği Heyetini Kabul Etti

Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu, Akçay Kültür Sanat Derneği Başkanı Nisbet Kızılyürek ve beraberindeki heyeti kabul etti.

17 Eylül 2018 Pazartesi 10:12
Gençlik Dairesi Müdürü Çolakoğlu, Akçay Kültür Sanat Derneği Heyetini Kabul Etti

Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu, Akçay Kültür Sanat Derneği Başkanı Nisbet Kızılyürek ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Gençlik Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Daire Müdürü Çolakoğlu, geleneksel hale gelmiş ve öz değerleri yansıtan panayırların ve festivallerin önemine değinerek, yapılan etkinliklerin hem kültürün unutulmamasını hem de bölgenin canlandırılarak vatandaşlara aktivite sağladığını ifade etti.

Çolakoğlu, yararlı projeler kapsamında tüm dernek ve sivil toplum örgütleriyle çalışmaya hazır olduklarını da vurguladı.

Akçay Kültür Sanat Derneği Başkanı Nisbet Kızılyürek ise, panayırın içerisinde dans festivali de gerçekleştirdiklerini ve ülke kültürünü yaşatmayı amaçladıklarını kaydetti.

Son Güncelleme: 17.09.2018 13:41
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