Gençlik Dairesi, Kantara Gençlik Kampı’nda Görev Alanlara Teşekkür Belgesi Takdim Etti

Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu, Kantara Gençlik Kampı’nda gönüllülük esasıyla görev alan eğitim şefi ve liderlere teşekkür belgesi takdim etti.

EROĞLU: “KIZ - ERKEK KARMA KAMPLARDA, SAYGI, SEVGİ, EVRENSEL DEĞERLER DOĞRULTUSUNDA EĞİTİM VERİYORUZ”

Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu, Kantara Gençlik Kampı’nda gönüllülük esasıyla görev alan eğitim şefi ve liderlere teşekkür belgesi takdim etti.





Eroğlu, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, kız - erkek karma kamplarda; saygı, sevgi, evrensel değerler doğrultusunda ülkesini seven, birbirlerinin görüş ve fikirlerine saygı duyan, çağdaş, aydın, sorgulayan gençlerin yetiştirilmesine katkı koymayı amaçladıklarını vurguladı.

Kampların karma olduğuna vurgu yapan Eroğlu, “Biz kamplarımızda kız - erkek ayrımı yapılmasını uygun bulmuyoruz. Kayıtlar alınırken de kız - erkek dengesini gözetiyoruz” diye konuştu.

Kantara Gençlik Kampı’na bu yılki katılım sayısının bin 648 olduğunu belirten Eroğlu, kamplarda 9 eğitim şefi ve 87 liderin gönüllülük esasıyla görev yaptığını dile getirdi.

“GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA AZALIYOR”

Toplumda gönüllü çalışmanın azaldığına işaret eden Eroğlu, kamplarda gönüllülük esasıyla görev yapıldığını, bunun topluma örnek teşkil etmesini istediklerini kaydetti.

Gencay Eroğlu, göreve geldiklerinde profesyonel yardım alarak vizyon ve misyon belirlediklerini ve bu doğrultuda ilerlediklerini söyleyerek, eleştiriye açık olduklarını, tüm kesimlerin görüşlerini almaya önem verdiklerini belirtti.

“BİN 648 GENCE HİZMET VERİLDİ”

Gençlik Dairesi Kantara Gençlik Kampı’ndaki 13 kampta bu yıl bin 648 gence hizmet verildiğini söyleyen Eroğlu, kamplarda 9 eğitim şefi ile 87 liderin görev aldığını kaydetti.

Kampın yapı olarak her yıl yenilendiğini, eğitim seminerleriyle daha donanımlı hale geldiğini dile getiren Gencay Eroğlu, farklı görüşlerin alınmasına, katılımcığa önem verdiklerini anlattı.

Eroğlu, kamp dönemlerinde yapılan toplantılarda gençlerin kamplardan yüzde 100’e yakın memnun kaldığını tespit ettiklerini kaydetti.

Kamplarda; saygı, sevgi, evrensel değerler doğrultusunda ülkesini seven, birbirlerinin görüş ve fikirlerine saygı duyan, çağdaş, aydın, sorgulayan gençlerin yetiştirilmesine katkı koymayı amaçladıklarını vurgulayan Eroğlu; eğitsel oyunlar, kültürel ve sportif aktiviteler araç olarak kullanılarak, biz bilinci gelişmiş, çevresine duyarlı, farkındalık düzeyi yüksek gençlerin yetişmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Kamplarda görev yapan gönüllü genç liderlerin gelişimini de takip ettiklerini söyleyen Eroğlu, bu yıl 49 lider adayına temel lider eğitimi verildiğini, 32 lidere de gelişim, program sorumluluğu ve eğitim şeflerine de yönetsel eğitim verildiğini ifade etti.

Gencay Eroğlu, konuşmasının ardından, kamplarda görev alan eğitim şefi ve liderlere teşekkür belgesi sundu.