Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Eylül 2017 Cumartesi 11:02

Gençlik Dairesi, Kantara Gençlik Kampı’nda Görev Alanlara Teşekkür Belgesi Takdim Etti

Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu, Kantara Gençlik Kampı’nda gönüllülük esasıyla görev alan eğitim şefi ve liderlere teşekkür belgesi takdim etti.

Gençlik Dairesi, Kantara Gençlik Kampı'nda Görev Alanlara Teşekkür Belgesi Takdim Etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238

EROĞLU: “KIZ - ERKEK KARMA KAMPLARDA, SAYGI, SEVGİ, EVRENSEL DEĞERLER DOĞRULTUSUNDA EĞİTİM VERİYORUZ”

Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu, Kantara Gençlik Kampı’nda gönüllülük esasıyla görev alan eğitim şefi ve liderlere teşekkür belgesi takdim etti.

Eroğlu, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, kız - erkek karma kamplarda; saygı, sevgi, evrensel değerler doğrultusunda ülkesini seven, birbirlerinin görüş ve fikirlerine saygı duyan, çağdaş, aydın, sorgulayan gençlerin yetiştirilmesine katkı koymayı amaçladıklarını vurguladı.

Kampların karma olduğuna vurgu yapan Eroğlu, “Biz kamplarımızda kız - erkek ayrımı yapılmasını uygun bulmuyoruz. Kayıtlar alınırken de kız - erkek dengesini gözetiyoruz” diye konuştu.

Kantara Gençlik Kampı’na bu yılki katılım sayısının bin 648 olduğunu belirten Eroğlu, kamplarda 9 eğitim şefi ve 87 liderin gönüllülük esasıyla görev yaptığını dile getirdi.

“GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA AZALIYOR”

Toplumda gönüllü çalışmanın azaldığına işaret eden Eroğlu, kamplarda gönüllülük esasıyla görev yapıldığını, bunun topluma örnek teşkil etmesini istediklerini kaydetti.

Gencay Eroğlu, göreve geldiklerinde profesyonel yardım alarak vizyon ve misyon belirlediklerini ve bu doğrultuda ilerlediklerini söyleyerek, eleştiriye açık olduklarını, tüm kesimlerin görüşlerini almaya önem verdiklerini belirtti.

“BİN 648 GENCE HİZMET VERİLDİ”

Gençlik Dairesi Kantara Gençlik Kampı’ndaki 13 kampta bu yıl bin 648 gence hizmet verildiğini söyleyen Eroğlu, kamplarda 9 eğitim şefi ile 87 liderin görev aldığını kaydetti.

Kampın yapı olarak her yıl yenilendiğini, eğitim seminerleriyle daha donanımlı hale geldiğini dile getiren Gencay Eroğlu, farklı görüşlerin alınmasına, katılımcığa önem verdiklerini anlattı.

Eroğlu, kamp dönemlerinde yapılan toplantılarda gençlerin kamplardan yüzde 100’e yakın memnun kaldığını tespit ettiklerini kaydetti.

Kamplarda; saygı, sevgi, evrensel değerler doğrultusunda ülkesini seven, birbirlerinin görüş ve fikirlerine saygı duyan, çağdaş, aydın, sorgulayan gençlerin yetiştirilmesine katkı koymayı amaçladıklarını vurgulayan Eroğlu; eğitsel oyunlar, kültürel ve sportif aktiviteler araç olarak kullanılarak, biz bilinci gelişmiş, çevresine duyarlı, farkındalık düzeyi yüksek gençlerin yetişmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Kamplarda görev yapan gönüllü genç liderlerin gelişimini de takip ettiklerini söyleyen Eroğlu, bu yıl 49 lider adayına temel lider eğitimi verildiğini, 32 lidere de gelişim, program sorumluluğu ve eğitim şeflerine de yönetsel eğitim verildiğini ifade etti.

Gencay Eroğlu, konuşmasının ardından, kamplarda görev alan eğitim şefi ve liderlere teşekkür belgesi sundu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tdp Başkanı Özyiğit'ten Hükümete Saat Çağrısı Tdp Başkanı Özyiğit'ten Hükümete Saat Çağrısı
Kurşundan Sonra Ateş Kurşundan Sonra Ateş
Avusturya Büyükelçisi: “ara Anlaşmalar Olabilir” Avusturya Büyükelçisi: “ara Anlaşmalar Olabilir”
“Kansere Karşı Pembe Yürüyüş” Yarın... “Kansere Karşı Pembe Yürüyüş” Yarın...
TKP Yeni Güçler: “bazı Siyasi Partiler Devlet Olanaklarını Kullanarak Hükümette Yer Almayı Başarıyor” TKP Yeni Güçler: “bazı Siyasi Partiler Devlet...
Polis Memuru Görevi Başında Ağır Yaralandı Polis Memuru Görevi Başında Ağır Yaralandı
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Tdp Başkanı Özyiğit'ten Hükümete Saat Çağrısı
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti (UBP-DP)...

Haberi Oku