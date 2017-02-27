Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Şubat 2017 Pazartesi 12:14

Gençlik Dairesi İle MS Derneği Arasında Protokol İmzalandı

Gençlik Dairesi İle MS Derneği Arasında Protokol İmzalandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Gençlik Dairesi ile Kıbrıs Türk Multiple Skleroz (MS) Derneği arasında “Gençlik Dairesi Lapta Gençlik Kampı’nın kullanımıyla” ilgili protokol imzaladı.

Gençlik Dairesi’nden verilen bilgiye göre, protokol ile MS Derneği’ne üye hastalar 2017 yılı itibariyle Mayıs ve Ekim aylarında Lapta Gençlik Kampı’ndan yararlanabilecek.

MS Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Hançerli imza töreninde yaptığı konuşmada, üye hastaları için doğa ve deniz içerisinde bulunan Lapta Kampı gibi tesisin önemine vurgu yaparak, sağlanan imkandan dolayı Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu’na teşekkür etti.

Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu da, gençlerin ihtiyaçları yanında toplumsal sorumlulukları yerine getirmenin de görevleri olduğunu ifade ederek, ellerinden gelen desteği mutlulukla yapacaklarını ifade etti.

Eroğlu, daha güzel bir ülke için birliğe, dayanışma ve sevgiye ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KAÜ, SEDAT SİMAVİ MESLEK LİSESİ’NDE KAÜ, SEDAT SİMAVİ MESLEK LİSESİ’NDE
AKINCI: “MÜZAKERE MASASI ÇÖKTÜ, DAĞILDI DEMEK YANLIŞ.. AKLISELİMİN GALİP GELMESİNİ BEKLİYORUZ” AKINCI: “MÜZAKERE MASASI ÇÖKTÜ, DAĞILDI DEMEK...
Su İşleri Dairesi’nden Açıklama Su İşleri Dairesi’nden Açıklama
Uluslararası Sanatçı Navruz’un Yeni Sergisi 1 Mart’ta DAÜ’de Açılıyor Uluslararası Sanatçı Navruz’un Yeni Sergisi 1...
Denktaş: “Çözümde KKTC Olarak Yer Almamamız Halinde Tüm Haklarımız Ortadan Kaldırılabilir” Denktaş: “Çözümde KKTC Olarak Yer Almamamız...
Paç, UFÜ Ziyaret Etti Paç, UFÜ Ziyaret Etti
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

KAÜ, SEDAT SİMAVİ MESLEK LİSESİ’NDE

Haberi Oku