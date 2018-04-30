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Gençlik Dairesi, Gençlik Haftası kapsamında etkinlikler düzenliyor

Başbakanlık Gençlik Dairesi Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Gençlik Haftası etkinlikleri düzenliyor.

Gençlik Dairesi, Gençlik Haftası kapsamında etkinlikler düzenliyor

Başbakanlık Gençlik Dairesi Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Gençlik Haftası etkinlikleri düzenliyor.

30 Nisan 2018 Pazartesi 13:31
Gençlik Dairesi, Gençlik Haftası kapsamında etkinlikler düzenliyor

2-12 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA MEHMETÇİK, LEFKE VE AKDOĞAN’DA DA ETKİNLİKLER OLACAK

Başbakanlık Gençlik Dairesi Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Gençlik Haftası etkinlikleri düzenliyor.

Gençlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Gençlik Haftası etkinlikleri, 2– 12 Mayıs tarihleri arasında yapılacak ve ilk defa bölgelere yayılarak gerçekleştirilecek.

Gençlik Haftasında, özel eğitim merkezlerindeki etkinliklerin yanı sıra, 4 Mayıs’ta Mehmetçik , 5 Mayıs’ta Lefke ve 12 Mayıs’ta Akdoğan’da organizasyonlar yer alacak.

Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu, Gençlik Haftası etkinliklerinde, kültürel, sportif ve eğitsel birçok etkinliğin yer alacağını belirterek, halk danslarından spor turnuvalarına, eğitsel oyunlardan unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlarımıza kadar birçok aktivitenin yer alacağını vurguladı.

Etkinliklere tüm gençlerin davetli olduğunu belirten Çolakoğlu, katkı koyan Mehmetcik, Lefke, Akdoğan belediye başkanları ile okul müdürlerine teşekkür etti.

Etkinlik Programı şöyle;

“4 Mayıs Mehmetçik Balanokko köy meydanı Saat: 17.00

Mehmetcik Kültür Sanat Derneği Halk Dansları Topluluğu gösterisi ile eğitici, sportif ve kültürel aktiviteler

5 Mayıs Lefke Atatürk Parkı saat: 15.00

Hazine Avı

 12 Mayıs Akdoğan Belediyesi Açık Hava Spor Merkezi  saat: 16.00-22.00

Spor Turnuvaları, eğitici, sportif ve kültürel aktiviteler, Polatpaşa Lisesi Grup Mandela Konseri, Akdoğan Belediyesi Kültür Sanat ve Spor Derneği Orkestra ve Korosu Konseri, Akdoğan Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Gençlik Dairesi Gençlik Merkezleri Halk Dansları Gösterileri, Gençlik Dairesi Modern Dans Grubu, Sanat çadırı “ 

Son Güncelleme: 30.04.2018 17:35
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