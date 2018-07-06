Gençlik Dairesi Çalışmaları Sürüyor...

Gençlik Dairesi Gençlik Merkezleri yeni dönemde yeni aktiviteleriyle gençlere yönelik çalışmalarına devam ediyor.



Gençlik Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Bostancı Gençlik Merkezinde Uzman Melisa Tünay tarafından, Güneşköy 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi Özel Eğitim Merkezi ve Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi gençlerine koro ve orkestra eğitimi veriliyor.



Vadili Gençlik Merkezi’nde ise Eğitmen Ümran Bolsoy tarafından küçük ve gençler olmak üzere iki gruba modern dans atölyesi çalışmaları verilirken, Uzman Melisa Tünay tarafından müzik atölyesi çalışmaları yapılıyor.



Akdoğan Gençlik Merkezi’nde , Dr. Fatoş Giritli ve Uzman . Zehra Şonya tarafından yaratıcı drama atölyesi ve sanat atölyesi çalışmaları sürdürülüyor.



Gençlik Dairesi’nin Paşaköy, Vadili ve Akdoğan Gençlik Merkezlerinde de halk dansları çalışmalarına devam ediliyor.



11 dönem sürecek Gençlik Dairesi Kantara Gençlik Kampı 8 Eylül’de tamamlanacak.



Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu, hem merkezlerde hem de Kantara ve Lapta Gençlik Kampları’nda gençlere yönelik çalışmaların yoğun olarak sürdürüldüğünü belirterek, merkezlerde gerçekleştirilen aktivitelerin ücretsiz olduğunu ve bölge halkının çocuklarını yönlendirebileceğini vurguladı.



Çolakoğlu, Gençlik Dairesi’nde, merkezlerde ve kamplarda görev alan tüm eğitimcilere, gönüllü çalışanlara ve daire personeline de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.



