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Gençlik Dairesi Aıds Günü Nedeniyle Seminer Düzenledi

Gençlik Dairesi 1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle Güney Mesarya Sosyal Tesisleri’nde gençlere yönelik seminer gerçekleştirdi.

Gençlik Dairesi Aıds Günü Nedeniyle Seminer Düzenledi

Gençlik Dairesi 1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle Güney Mesarya Sosyal Tesisleri’nde gençlere yönelik seminer gerçekleştirdi.

02 Aralık 2014 Salı 12:06
Gençlik Dairesi Aıds Günü Nedeniyle Seminer Düzenledi
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Gençlik Dairesi 1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle Güney Mesarya Sosyal Tesisleri’nde gençlere yönelik seminer gerçekleştirdi.

Daireden verilen bilgiye göre, dün akşamki seminerde Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Handan Sezgin ve Sosyal Hizmetler Uzmanı Barış Başel konuştu.

Sezgin, “cinsel yolla bulaşan hastalıklar” başlıklı konuşmasında, AIDS’in de cinsel yolla bulaşan bir hastalık olduğuna dikkat çekti.

AIDS’in tüm dünya için bir tehdit oluşturduğuna işaret eden Sezgin, hastalığın bulaşma şekilleri, belirtileri, tedavi yöntemleri ile korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel de, gençlere risk faktörlerinin anlatılması gerektiğini vurguladı.

Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu ve Beyarmudu Belediyesi Başkanı İlker Edip de gençlerle birlikte semineri izledi.

Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu, Yrd. Doç. Dr. Handan Sezgin, Sosyal Hizmetler Uzmanı Barış Başel ve Beyarmudu Belediyesi Başkanı İlker Edip’e teşekkür plaketi verdi.

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Gençlik Dairesi Aids Günü Nedeniyle Seminer Düzenledi
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