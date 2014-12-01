Gençlik Dairesi “1 Aralık Dünya Aıds Günü” Dolayısıyla Seminer Düzenliyor

Gençlik Dairesi, “1 Aralık Dünya AIDS Günü” dolayısıyla bu akşam Beyarmudu’nda seminer düzenliyor.

Gençlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Sosyal Tesisleri'nde saat 19:00’da başlayacak seminerde, Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Handan Sezgin, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve AIDS konusunda bulaşma ve korunma yolları, hastalık türleri, yaygınlığı gibi konular hakkında; Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel de risk alma davranışı ve sonuçları konusunda bilgi verecek.