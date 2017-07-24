Gençlerden, Örnek Davranış



Görneç’te yaklaşık bir yıldır tedavi gören ve aldığı ilaçlardan dolayı saçları dökülen, arkadaşlarına moral olmaya çalıştılar.Görneç’te, köylünün çok sevdiği ve efendi kişiliği ile herkesin gönlüne taht kuran arkadaşlarını çok sevdiklerini belirten gençler, hep birlikte saçlarını kazıtma kararı aldıklarını ve arkadaşlarına moral vermek istediklerini dile getirdiler. Bu örnek davranışları ile başta köylüyü ve bir çok kişiyi duygulandıran yaş ortalaması 14 ile 15 arası olan; Ahmet, Cenkal, Salih, Mustafa ve Rifat arkadaşlarına acil şifalar dileyerek onu çok sevdiklerini de dile getirdiler.