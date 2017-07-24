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24 Temmuz 2017 Pazartesi 19:53

Gençlerden, Örnek Davranış

Gençlerden, Örnek Davranış

Gençlerden, Örnek Davranış
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Gençlerden, Örnek Davranış
Bir süredir tedavi gören ve aldığı kemoterapi sonucu saçları dökülen arkadaşlarına destek vermek isteyen gençler saçlarını kazıttılar.

Görneç’te yaklaşık bir yıldır tedavi gören ve aldığı ilaçlardan dolayı saçları dökülen, arkadaşlarına moral olmaya çalıştılar.

Görneç’te, köylünün çok sevdiği ve efendi kişiliği ile herkesin gönlüne taht kuran arkadaşlarını çok sevdiklerini belirten gençler, hep birlikte saçlarını kazıtma kararı aldıklarını ve arkadaşlarına moral vermek istediklerini dile getirdiler. Bu örnek davranışları ile başta köylüyü ve bir çok kişiyi duygulandıran yaş ortalaması 14 ile 15 arası olan; Ahmet, Cenkal, Salih, Mustafa ve Rifat arkadaşlarına acil şifalar dileyerek onu çok sevdiklerini de dile getirdiler.


 
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