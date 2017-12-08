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08 Aralık 2017 Cuma 13:03

GENÇLER ÜNİVERSİTEYİ TERCİH EDİYOR...

KKTC liselerinden 2016-2017 öğretim yılında mezun olan öğrencilerin yüzde 74.5’i üniversiteye gitti.

GENÇLER ÜNİVERSİTEYİ TERCİH EDİYOR...
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2016-2017 ÖĞRETİM YILINDA LİSE MEZUNU ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 74.5’İ EĞİTİMİNE YÜKSEKÖĞRETİMLE DEVAM ETTİ

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 64’Ü KKTC’DE, YÜZDE 27’Sİ TÜRKİYE’DE VE YÜZDE 8.9’U TC VE KKTC DIŞINDAKİ ÜLKELERDE ÜNİVERSİTEYE GİTTİ

ÖZTÜRKLER: “LİSELERDEN MEZUN OLAN 2 BİN 736 ÖĞRENCİDEN 2 BİN 39’U ÜNİVERSİTEDE OKUMAYI TERCİH ETTİ”

KKTC liselerinden 2016-2017 öğretim yılında mezun olan öğrencilerin yüzde 74.5’i üniversiteye gitti. Üniversiteye giden öğrencilerin yüzde 64’ü KKTC’de, yüzde 27’si Türkiye’de ve yüzde 8.9’u ise Türkiye ve KKTC dışındaki ülkelerde yükseköğrenim görmeyi tercih etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, 2016-2017 öğretim yılında KKTC liselerinden 2 bin 736 öğrencinin mezun olduğunu belirtti. Öztürkler, KKTC liselerinden mezun olan 2 bin 736 öğrenciden 2 bin 039’unun üniversitede okumayı tercih ettiğini açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Öztürkler, mezun olan öğrencilerden 474’ünün ÖSYM yoluyla Türkiye üniversitelerine, GCE-A Level sonuçlarıyla 51 öğrencinin Türkiye’ye, uluslararası sınav sonuçlarıyla da 182 öğrencinin KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti dışındaki üniversitelere, 27 öğrencinin TC bursuyla Türkiye’ye, bin 305 öğrencinin ise KKTC’deki üniversitelere yerleştiğini kaydetti.

Genel Orta Öğretime bağlı liselerden bin 597 öğrencinin mezun olduğunu belirten Öztürkler, Mesleki Tekniğe bağlı liselerden 746, özel liselerden ise 393 öğrencinin mezun olduğunu ifade etti.
 
 MEZUN ÖĞRENCİLERİN YILLARA GÖRE İSTATİSTİKİ VERİLERİ EKTE 
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