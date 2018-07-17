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Gençler Spor Festivali’nde buluşuyor

Gençler Spor Festivali’nde buluşuyor

17 Temmuz 2018 Salı 06:27
Gençler Spor Festivali’nde buluşuyor

LEFKOŞA GENÇLİK DERNEĞİ’NİN 30 TEMMUZ-4 AĞUSTOS ARASINDA DÜZENLEYECEĞİ FESTİVALE KATILACAK TAKIMLARIN HER BİRİ KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN YETİŞTİRDİĞİ ÖNEMLİ KİŞİLERİN İSMİNİ TAŞIYACAK

Başkent Lefkoşa, 30 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında Lefkoşa Gençlik Derneği’nin (LGD) düzenleyeceği Spor Festivali’ne ev sahipliği yapacak.

Derneğin ilk kez düzenlediği Spor Festivali, yüzlerce genci spor amacıyla bir araya getirecek.

Festivalin en önemli ayrıntılarından biriyse takımlara verilecek isimler. LGD Spor Festivali’nde yer alacak takımlar, Kıbrıs Türk toplumunun yetiştirdiği önemli kişilerin ismini kullanacak.

12 yaşın üzerindeki her gencin katılabileceği festivaldeki branşlar ve başvuru koşulları LGD’nin facebook sayfasından duyuruluyor.

Kısa süre önce kurulan LGD; geçtiğimiz aylarda da temizlik kampanyası, Açık Mikrofon ve Resim Sergisi gibi etkinlikler düzenlemişti.


 

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Son Güncelleme: 17.07.2018 09:32
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