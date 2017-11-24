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24 Kasım 2017 Cuma 09:18

Gencer: Parayı ve mücevherleri mafyaya verdim

Gencer: Parayı ve mücevherleri mafyaya verdim
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Gencer: Parayı ve mücevherleri mafyaya verdim

Gülen Dilnavaz Gencer, 72 yaşındaki bir kadına tezgah kurarak, 25 bin sterlin ve 250 bin TL değerindeki mücevherlerini alma suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı. Gencer’in savunması dikkat çekti

Zeytinlik bölgesinde önceden tanıdığı yaşlı kadının yüklü miktardaki parasını ve ziynet eşyalarını almak için plan kuran Gülen Dilnavaz Gencer, yaşlı kadını bir marketten çikolata çalmakla suçlayıp polise vermekle tehdit etti.

Neye uğradığını şaşıran 72 yaşındaki yaşlı kadın C.T., kendini polise vermekle tehdit eden Gencer’e 25 bin Sterlin ve 250 bin TL değerinde ziynet eşyalarını verdi.

Olayı yakınlarına anlatan yaşlı kadın, yakınlarının yardımı ile önceki gün Girne Polis Müdürlüğü’ne giderek 46 yaşındaki Gülen Dilnavaz Gencer’den şikâyetçi oldu.

Gencer, polise verdiği izahatta işlediği suçları itiraf ederken böyle bir olaya karıştığı için üzgün olduğunu C.T.’den aldığı para ve ziynet eşyalarını ise mafyaya verdiğini öne sürdü.

Girne’de tespit edilerek tutuklanan Gencer, dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu zanlı aleyhinde soruşturmanın yeni başladığını, olayla ilgili suç ortaklarının arandığını belirterek Gülen Dilnavaz Gencer’in 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

“Yaptığın olayın büyümesini istemezsen bize ödeme yapacaksın”

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz mahkemede verdiği ifadede, zanlı Gülen Dilnavaz Gencer’in “Sahtekârlıkla Para ve Eşya Temini” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Ömer Yavuz, olayın 2017 yılı içinde meydana geldiğini zanlının yakın tanıdığı olan C.T.’yi 2017 yılı içerisinde Naci Talat caddesi üzerinde faaliyet gösteren alışveriş merkezinden aldığı çikolataları ödemeyi unuttuğu yönünde kendisini uyardığını söyledi.

Yavuz, zanlının C.T.’ye  “Lemar’ da ödemeden aldığın çikolatalarla ilgili olayın büyümesini istemezsen bize ödeme yapacaksın” dediğini ve kendisine ödeme yapmasını istediğini kaydetti.

Binlerce Sterlin ve ziynet eşyalarını aldılar

Polis memuru Ömer Yavuz, zanlının C.T.’den 25 bin Sterlin nakit para ve 250 bin TL değerinde ziynet eşyalarını aldığını belirtti.

C.T.’nin konuyu yakınlarına anlatması üzerine olayın polise yansıdığını belirterek soruşturma başlattıklarını kaydeden Yavuz, zanlının tespit edilerek tutuklandığını anlattı.

 Para da altınlar da kayıp

Zanlının polise gönüllü ifade verip işlediği suçu itiraf ettiğini, C.T.’den aldığı para ve altınları mafyaya verdiği yönünde itirafta bulunduğunu ifade eden polis, Gencer’in suç ortaklarının olduğunu ve olayın açığa kavuşması için soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Emarelerin kayıp olduğunu, zanlının ise gönüllü ifadesi bulunduğunu belirten Ömer Yavuz, soruşturmanın selameti için Gencer’in 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.

Devrim DEMİR-Havadis

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