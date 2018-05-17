Gencay Eroğlu, Şehit Ertuğrul Ve Şehit Tuncer İlkokullarını Ziyaret Etti

Lefkoşa, 17 Mayıs 18 : Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Türk Belediyesi başkan adayı Gencay Eroğlu bugün Şehit Ertuğrul İlkokulu ile Şehit Tuncer İlkokulu’nu ziyaret etti.





DP’den verilen bilgiye göre, Eroğlu, bazıları Atatürk Öğretmen Akademisi’nden öğrencileri olan öğretmenlere neden aday olduğu konusunda bilgi verdi.





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