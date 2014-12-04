Gencay Eroğlu’ndan Alsancak Belediye Başkanı Ataser’e Nezaket Ziyareti

EROĞLU: “YAPILACAK HER TÜRLÜ ETKİNLİKTE İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ”

ATASER: “ORTAK PROJELERDEN MUTLULUK DUYACAĞIZ”

Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser’e nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Gençlik Dairesi Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Eroğlu, ziyarette Başkan Ataser’e yeni görevinde başarı dileyerek, yapılacak her türlü etkinlikte işbirliğine hazır olduğunu belirtti.

ATASER: “ORTAK PROJELERDEN MUTLULUK DUYACAĞIZ”

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ise Gençlik Dairesi Müdürü Eroğlu’nun gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Gençlik Dairesi ile birlikte ortak projeler gerçekleştirmekten mutluluk duyacağını söyledi.