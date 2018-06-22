Gencay Eroğlu ve Ekibi, Taşkınköy ve Göçmenköy’ü Ziyaret Etti!

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Gencay Eroğlu ve belediye meclis üye adayları dün Göçmenköy ve Taşkınköy’ü ziyaret etti.

DP’den yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Taşkınköy’ü ziyaret eden Gencay Eroğlu ve ekibi burada yoğun ilgi ile karşılandı. Eroğlu ve ekibi, Taşkınköy’ün sorunlarının farkında olduklarını, çözüm projelerinin hazır olduğunu anlatarak, vatandaşlara sandıklarda değişim yapma çağrısı yaptılar.



Ardından Göçmenköy’e geçen Gencay Eroğlu ve ekibi Göçmenköy’ün nedense hiçbir zaman Lefkoşa’da sayılmadığını belirterek, 24 Haziran’dan sonra belediyedeki anlayışının kenti tümden kucaklamak olacağını müjdeledi.