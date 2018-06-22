banner283
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95852
ALTIN
190.351
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.1900
EURO
5.4311
12 yaşındaki Sıla kurtarılamadı
12 YAŞINDAKİ SILA KURTARILAMADI
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Akım hırsızı yakalandı
AKIM HIRSIZI YAKALANDI
Kundakcı tutuklu yargılanacak
KUNDAKCI TUTUKLU YARGILANACAK
banner282

Gencay Eroğlu ve Ekibi, Taşkınköy ve Göçmenköy’ü Ziyaret Etti!

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Gencay Eroğlu ve belediye meclis üye adayları dün Göçmenköy ve Taşkınköy’ü ziyaret etti.

Gencay Eroğlu ve Ekibi, Taşkınköy ve Göçmenköy’ü Ziyaret Etti!

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Gencay Eroğlu ve belediye meclis üye adayları dün Göçmenköy ve Taşkınköy’ü ziyaret etti.

22 Haziran 2018 Cuma 17:25
Gencay Eroğlu ve Ekibi, Taşkınköy ve Göçmenköy’ü Ziyaret Etti!

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Gencay Eroğlu ve belediye meclis üye adayları dün Göçmenköy ve Taşkınköy’ü ziyaret etti.
DP’den yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Taşkınköy’ü ziyaret eden Gencay Eroğlu ve ekibi burada yoğun ilgi ile karşılandı. Eroğlu ve ekibi, Taşkınköy’ün sorunlarının farkında olduklarını, çözüm projelerinin hazır olduğunu anlatarak, vatandaşlara sandıklarda değişim yapma çağrısı yaptılar.

banner277
Ardından Göçmenköy’e geçen Gencay Eroğlu ve ekibi Göçmenköy’ün nedense hiçbir zaman Lefkoşa’da sayılmadığını belirterek, 24 Haziran’dan sonra belediyedeki anlayışının kenti tümden kucaklamak olacağını müjdeledi.
 


banner288
Son Güncelleme: 22.06.2018 20:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LTB Başkan Harmancı ve Lefkoşa Ekibi, Çukurovalılar Dayanışma Derneği’ni Ziyaret Etti
LTB Başkan Harmancı ve Lefkoşa Ekibi, Çukurovalılar Dayanışma Derneği’ni Ziyaret Etti
12 Yaşındaki Sıla Mazlum Yaşamını Yitirdi!
12 Yaşındaki Sıla Mazlum Yaşamını Yitirdi!
Girne İnisiyatifi, Yeni Bir Otel İnşaatı İle İlgili Halkın Katılımı Toplantısının Ertelenmesi Taleplerinin Reddedildiğini Duyurdu
Girne İnisiyatifi, Yeni Bir Otel İnşaatı İle İlgili Halkın Katılımı Toplantısının Ertelenmesi Taleplerinin Reddedildiğini Duyurdu
Toprak Ürünleri Kurumu, Zahire Üretici Ödemelerine Başladı
Toprak Ürünleri Kurumu, Zahire Üretici Ödemelerine Başladı
Çakıcı’dan İlahiyat Açıklaması; “yaşanlar Tam Bir Fiyasko”
Çakıcı’dan İlahiyat Açıklaması; “yaşanlar Tam Bir Fiyasko”
12 yaşındaki Sıla kurtarılamadı
12 yaşındaki Sıla kurtarılamadı
Aygın, TDP Belediye Meclisi Adayları İle Toplantı Gerçekleştirdi
Aygın, TDP Belediye Meclisi Adayları İle Toplantı Gerçekleştirdi
Sertoğlu, TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti
Sertoğlu, TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti
Lgbti+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü Hp Lefke Belediye Başkan Adayı Çamlıköylü De İmzaladı
Lgbti+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü Hp Lefke Belediye Başkan Adayı Çamlıköylü De İmzaladı
Güngördü, Karaoğlanoğlu’nda miting düzenledi
Güngördü, Karaoğlanoğlu’nda miting düzenledi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim