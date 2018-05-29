Gencay Eroğlu ve ekibi Gelibolu İlkokulu ve Lefkoşa Türk Lisesi’ne ziyarette bulundu.

DP açıklamasına göre, Eroğlu’na ziyaretlerinde DP belediye meclis üyesi adayları eşlik ederken, bir çok konuda görüş alışverişlerinde bulunuldu, çözüm önerileri tartışıldı.



“BİZE LAYIK BİR LEFKOŞA İÇİN YOLA ÇIKTIK”

DP’den yapılan açıklamaya göre, neden aday olduğu konusunda açıklamalarda bulunan Eroğlu “ Bu yola Lefkoşa’yı hepimize layık ,daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çıktık. Bilim, kültür ve sanat başkenti yapmak için çıktık. Sorunları duyuyoruz ve biliyoruz, bunların çözümlerini de biliyoruz. Çok değerli bir ekibimiz var, konularında uzman kişiler bunlar. Projelerimizi hazırlıyoruz, bu ziyaretlerimizde bunlarla ilgili sizlerin de görüşlerini alarak, daha katılımcı bir anlayış ile hareket ediyoruz” dedi.