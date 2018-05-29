Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105113
ALTIN
189.914
DOLAR
4.5441
STERLİN
6.0163
EURO
5.2469
Kocasının paylaşımına öfkelenip çocuğunu öldürdü
Son Dakika
KOCASININ PAYLAŞIMINA ÖFKELENİP ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ
Dikkat yarın elektrik kesintisi var...
DİKKAT YARIN ELEKTRİK KESİNTİ VAR.
Küçük Ercan'ın cenazesi hüzne boğdu
Son Dakika
KÜÇÜK ERCAN’IN CENAZESİ HÜZNE BOĞDU!
Mahram tutuksuz yargılanacak
MAHRAM TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282

Gencay Eroğlu ve Ekibi Gelibolu İlkokulu ve Lefkoşa Türk Lisesi’ne Ziyarette Bulundu!

Gencay Eroğlu ve ekibi Gelibolu İlkokulu ve Lefkoşa Türk Lisesi’ne ziyarette bulundu. 

Gencay Eroğlu ve Ekibi Gelibolu İlkokulu ve Lefkoşa Türk Lisesi’ne Ziyarette Bulundu!

Gencay Eroğlu ve ekibi Gelibolu İlkokulu ve Lefkoşa Türk Lisesi’ne ziyarette bulundu. 

29 Mayıs 2018 Salı 17:02
Gencay Eroğlu ve Ekibi Gelibolu İlkokulu ve Lefkoşa Türk Lisesi’ne Ziyarette Bulundu!

 Gencay Eroğlu ve ekibi Gelibolu İlkokulu ve Lefkoşa Türk Lisesi’ne ziyarette bulundu. 
DP açıklamasına göre, Eroğlu’na ziyaretlerinde DP belediye meclis üyesi adayları eşlik ederken, bir çok konuda görüş alışverişlerinde bulunuldu, çözüm önerileri tartışıldı.

banner277
“BİZE LAYIK BİR LEFKOŞA İÇİN YOLA ÇIKTIK”
DP’den yapılan açıklamaya göre, neden aday olduğu konusunda açıklamalarda bulunan Eroğlu “ Bu yola Lefkoşa’yı hepimize layık ,daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çıktık. Bilim, kültür ve sanat başkenti yapmak için çıktık. Sorunları duyuyoruz ve biliyoruz, bunların çözümlerini de biliyoruz. Çok değerli bir ekibimiz var, konularında uzman kişiler bunlar. Projelerimizi hazırlıyoruz, bu ziyaretlerimizde bunlarla ilgili sizlerin de görüşlerini alarak, daha katılımcı bir anlayış ile hareket ediyoruz” dedi.
 


Son Güncelleme: 29.05.2018 20:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne İnisiyatifi’nden “Halkı Bilgilendirme Toplantısı”na Eleştiri
Girne İnisiyatifi’nden “Halkı Bilgilendirme Toplantısı”na Eleştiri
DP Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Gencay Eroğlu ve Beraberindeki Heyet KTMMOB’ni Ziyaret Etti
DP Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Gencay Eroğlu ve Beraberindeki Heyet KTMMOB’ni Ziyaret Etti
Bakanlar Kurulu Tamamlandı
Bakanlar Kurulu Tamamlandı
“çocuk Gözüyle Kıbrıs’ta Meslekler” Temalı Fotoğraf Yarışmasının Sergi Açılışı Ve Ödül Töreni Yapıldı
“çocuk Gözüyle Kıbrıs’ta Meslekler” Temalı Fotoğraf Yarışmasının Sergi Açılışı Ve Ödül Töreni Yapıldı
UBP Genel Başkanı Özgürgün CAS heyetiyle görüştü
UBP Genel Başkanı Özgürgün CAS heyetiyle görüştü
İskele Belediyesi ve Gençlik Merkezi etkinliklerini erteledi
İskele Belediyesi ve Gençlik Merkezi etkinliklerini erteledi
CTP adaylarını Girne’de tanıttı
CTP adaylarını Girne’de tanıttı
‘Çocuk Şenliği’ ve ‘Uçurtma Şöleni’ ertelendi
‘Çocuk Şenliği’ ve ‘Uçurtma Şöleni’ ertelendi
Tüketiciler Derneği Başkanı Işık’tan hükümete çağrı
Tüketiciler Derneği Başkanı Işık’tan hükümete çağrı
Geçitkale de artık Cıttaslow
Geçitkale de artık Cıttaslow

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim